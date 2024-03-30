İmamoğlu'nun seçim otobüsünden AKP'li yurttaşa akaryakıt yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsü, AKP'nin sembolü haline gelen 'Rabia' işareti yapan yurttaşa akaryakıt fiyatlarıyla yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 12:09
Abone Ol google-news

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsünden AKP'li yurttaşın 4 işaretine karşılık verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. 

Seçim otobüsünün önünde Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un seçim afişini sallayan ve AKP'nin sembolü haline gelen 'Rabia' işareti yapan yurttaşlara şöyle seslenildi:

"Diğer siyasi partilerin temsilcileri de coşkuyla ellerindeki beyaz bezleri sallıyorlar teşekkür ediyoruz"

"Elleriyle 4 yaparak, akaryakıtın 44 lira olmasına isyan eden hanımefendiler haklısınız, çok teşekkür ediyoruz"


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dev ABD'li yatırım bankası Goldman'dan TL ve enflasyon analizi: Yerel seçimler ‘Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Dev ABD'li yatırım bankası Goldman'dan TL ve enflasyon analizi: Yerel seçimler ‘Dolar/TL’yi nasıl etkiler?
15 yıldır bağış kutusuna atılan paralarla sahipsiz kedileri besliyor: ‘Allah’ın bizlere emanetidir’

15 yıldır bağış kutusuna atılan paralarla sahipsiz kedileri besliyor: ‘Allah’ın bizlere emanetidir’
İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu

İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu
RTÜK’ten ‘seçim yasağı’ kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi

RTÜK’ten ‘seçim yasağı’ kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'iftar' açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'iftar' açıklaması
Kızıl Goncalar kadrosuna mı dahil oluyor? Farah Zeynep Abdullah iddialara yanıt verdi!

Kızıl Goncalar kadrosuna mı dahil oluyor? Farah Zeynep Abdullah iddialara yanıt verdi!
AKP-MHP arasında 'DEM' krizi: DEM kazanırsa affetmeyiz

AKP-MHP arasında 'DEM' krizi: DEM kazanırsa affetmeyiz
Muğla’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Muğla’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü