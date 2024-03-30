İmamoğlu'nun seçim otobüsünden AKP'li yurttaşa akaryakıt yanıtı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsü, AKP'nin sembolü haline gelen 'Rabia' işareti yapan yurttaşa akaryakıt fiyatlarıyla yanıt verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsünden AKP'li yurttaşın 4 işaretine karşılık verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.
Seçim otobüsünün önünde Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un seçim afişini sallayan ve AKP'nin sembolü haline gelen 'Rabia' işareti yapan yurttaşlara şöyle seslenildi:
"Diğer siyasi partilerin temsilcileri de coşkuyla ellerindeki beyaz bezleri sallıyorlar teşekkür ediyoruz"
"Elleriyle 4 yaparak, akaryakıtın 44 lira olmasına isyan eden hanımefendiler haklısınız, çok teşekkür ediyoruz"
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