İmamoğlu’nun ziyaret ettiği muhtar AKP’li belediyenin hedefinde: Muhtarlığı yıkacaklar!

Yayınlanma: 06.06.2023 - 16:51

Güncelleme: 06.06.2023 - 18:04

"YAŞANANLAR DEMOKRASİ FACİASIDIR"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mayıs’ta İstanbul Şirinevler Meydanı'nda incelemeler yapmış, Şirinevler Muhtarı İbrahim Güzel'i de makamında ziyaret etmişti. İmamoğlu'nun ziyaretinin ardından harekete geçen AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yanındaki görevliler ile birlikte Şirinevler Mahallesi Muhtarlığı’na gelerek, Güzel’den muhtarlığı boşaltmasını talep etti. Muhtar Güzel ise konuya ilişkin hukuki bir belge istedi. Taraflar arasında tartışma çıktı.

"'SANA BUNUN HESABINI SORACAĞIZ' DEMİŞ"

İmamoğlu'nun ziyaretinden birkaç gün sonra Bahçelievler Belediyesi’nin düzenlediği bir konferansta Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın kendisini hedef aldığını ve hakarete varan ifadelerde bulunduğunu iddia eden Güzel, “Belediye Başkanı Hakan Bahadır konuşmasında mahallelerimizden birine ‘Ekrem İmamoğlu gelmiş muhtar da ona teşekkür etmiş. Hadsiz muhtar, İmamoğlu İstanbul’a ne yapmış, sana bunun hesabını soracağız, seninle görüşeceğiz’ gibi ithamlarda bulunmuş” dedi.

(Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim güzel)

"BUYURSUNLARİ GELSİNLER, YIKSINLAR"

Güzel, “Belediye başkanı Hakan Bahadır’ın, toplum arasında 400 kişiye yakın insanın bulunduğu alanda beni hedef göstermiş, hakaret etmiş aynı zamanda tehdit etmiş. Ben de bundan dolayı sosyal medyadan cevap verdim. Benim cevabımdan birkaç gün sonra da yüze yakın zabıtayla muhtarlığa gelerek muhtarlığı boşaltmamız gerektiğini, buranın kendisine ait olduğunu beyan etti. Bir gün sonra tebliğ ettiler ve on iki günlük boşaltma süresi verdiler. Süre sona erdiğinde de muhtarlığımızı yıkacaklarmış. Buyursunlar, gelsinler, yıksınlar. Biz başka bir yerde memleketimize hizmetimize devam ederiz” İfadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR AYIBIN BAŞLANGICIDIR"

Yaşadıklarının demokrasiden uzak bir tutum olduğunu ifade eden Güzel, “Muhtarlar demokrasinin temel taşlarıdır. Yaşadığım bu olay Türk demokrasi tarihinde büyük bir faciadır. Sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.