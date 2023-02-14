'İmar barışı'nın reklam yüzüydü... Hasan Kaçan'dan günlerdir ses yok!

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 10:46

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 11:35

Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin ardından AKP döneminde çıkartılan 'imar affı' düzenlemeleri tartışma konusu olmaya devam ediyor. İktidarın öncülüğünde bu kapsamdaki son 'af' düzenlemesi 2019 yılında çıkarılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bunun için çektirdiği reklam, şimdiye dek 30 binden fazla yurttaşımızın ölümüne yol açtığı açıklanan depremlerin ardından yeniden gündeme geldi.

20 yıllık AKP iktidarında yapılan çıkartılan en büyük imar affı reklam filminde, bir kadın ev sahibi “Bilip bilmeden iki göz yer yaptık. Ama hep ha yıkıldı ha yıkılacak korkusuyla yaşadık. Bizimle helalleşiyorlar mı” diye soruyor, reklamın başrol oyuncusu Hasan Kaçan da “Devlet vatandaşın sorununu çözmek için var” yanıtını veriyordu.

Yine reklamda yaşlı bir erkek yurttaş da “Oğlum evlendiğinde kiraya bile çıkamıyordu. Hanımın bileziklerini sattık, el mecbur bahçede de onlara bir yer yaptık. Bu durum bizim için de geçerli mi” diye sorunca Hasan Kaçan, “Üzme kendini amcacığım evlatların evlerinde gönül rahatlığıyla otursunlar. İnternetten başvurup yapı kayıt belgesini almanız yeterli” cevabını veriyor.

İşte bu reklamın yüzü olan Hasan Kaçan, depremlerin ardından sessizliğe büründü. Kaçan, felaketin ardından sosyal medya hesaplarında tek bir paylaşımda dahi bulunmadı.

Kaçan'ın bu suskunluğu karşısında reklam filmi de sosyal medyada gündem konusu oldu. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, filmi tekrar Twitter hesabından paylaşıp şöyle yazdı:

"‘İmar barışı’ yalanı ile milyonlarca kaçak ve çürük yapıyı, depreme dayanıklılığı ile ilgili herhangi araştırma yapmadan, meşrulaştırdılar… Bilen var mı bu Hasan şimdi nereye kaçtı?"