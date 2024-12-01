İmrahor mahallesi sakinlerinin itiraz ettiği şirket toplantısı yapılmadı

Yayınlanma: 01.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.12.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “çılgın proje” olarak adlandırdığı Kanal İstanbul güzergâhında bulunan ve İstanbul Havalimanı’nın yanında yer alan İmrahor Mahallesi’nde yurttaşlar AKP’li Arnavutköy Belediyesi’ne karşı mücadele ediyor. 2023 yılında çıkan ve bölgeyi kapsayan imar kanununun kendilerinden habersiz bir şekilde çıkarıldığını ve bu kanunun “rant” odaklı olduğunu ifade eden yurttaşlar konuyu yargıya taşıdı. Bölge halkı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi hükümlerince hazırlanan imar uygulaması işleminin yürütmesinin durdurulması ve yargılama sonucunda iptali istemi ile dava açtı.

Hukuki süreç devam ederken AKP’li belediye yetkilileri ve belediyenin iştirak şirketi Araş Arnavutköy İnşaat Yatırım AŞ, hak sahipleriyle toplantı düzenledi. Rant odaklı uygulamalara tepki gösteren yurttaşlar Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Demirhan ve şirket yetkililerinin katılacağı toplantı öncesi itirazlarını dile getirdi. Toplantının yapılacağı salonun önünde bir araya gelen yurttaşlar “İmrahor bizimdir bizim kalacak” sloganı attı. Tepkilerin ardından toplantının yapılmadığı öğrenildi.

‘TALEPLERİMİZ REDDEDİLDİ’

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sultangazi İlçe Başkanı Erdal Daşdemir, konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Daşdemir, “Mahallemize imar geldikten sonra taşınmazlarımızda hukuka aykırı bir şekilde kesintiler ve parçalamaların yapıldığını, binlerce metrekare büyüklüğünde oluşturulan yeni parsellerde hiç tanımadığımız insanların ve idarelerin hak sahibi olduğunu aylar sonra tesadüfen öğrendik. Barınma hakkımıza yapılan bunca saldırı yetmiyormuş gibi yeni oluşan ada ve parsellerde inşaat ruhsatı taleplerimiz reddedildi” dedi. Daşdemir, “Belediye şirket kurmuş ve yetkilerle mahallemize geldi. Mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi ve toplantı başlamadan bitti. Yurttaşların mağdur olmayacağı bir imar uygulamasının yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.