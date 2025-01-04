İmralı heyeti salı günü Yeniden Refah Partisi ile görüşecek: Fatih Erbakan kırmızı çizgilerini açıkladı

Yayınlanma: 04.01.2025 - 19:55

Güncelleme: 04.01.2025 - 19:59

Yeniden Refah Partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen ‘İl başkanları toplantısı’nda konuşan Fatih Erbakan, İmralı'daki terörist başı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından siyasi parti turuna çıkan DEM Parti heyetinin MHP lideri Bahçeli ile temaslarını değerlendirdi.

"SALI GÜNÜ GÖRÜŞECEĞİZ"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan burada yaptığı açıklamalarının ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı.

DEM Parti’den görüşme teklifi gelip gelmediği sorusuna Erbakan, "DEM Parti görüşme talebinde bulundu. Salı günü saat 15.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendileriyle görüşeceğiz. Ancak biraz evvel de ifade ettiğim gibi tabii kırmızı çizgilerimiz Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüdür. Üniter yapısıdır ve aynı zamanda terörist başının da herhangi bir şekilde İmralı'dan dışarıya çıkmamasıdır" dedi.