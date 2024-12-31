Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması: Gelecek, Saadet, BBP, DEVA, İYİ Parti...

Yayınlanma: 31.12.2024 - 10:02

Güncelleme: 31.12.2024 - 10:02

Ekol TV'de yayınlanan "Kontrol Noktası" programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündemdeki seçim ittifaklarına dair açıklamalarda bulundu.

Sunucu Pınar Işık Ardor'un "Bugün seçim olsa nasıl bir ittifak içinde olursunuz?" sorusuna Erbakan, "Gelecek Partisi'yle, Saadet Partisi'yle, Büyük Birlik Partisi'yle yapılabilir. Bununla beraber DEVA Partisi de olabilir. İYİ Parti de işin içerisinde olabilir. Seçmenin sağ, muhafazakar olarak nitelendirdiği partilerin bir ara olmasının bir sinerji yaratabileceğini düşünebiliyoruz" dedi.

"KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARACAĞIZ"

Fatih Erbakan "Bu partilerle birleşme olabilir mi?" sorusu üzerine de "Birleşme olmaz" diye yanıt verirken şöyle devam etti:

"Biz kendi şahsiyetimizi koruyacak şekilde devam ederiz. Kendi ismimizle, logomuzla seçimlere girmeyi isteriz. Teşkilatımız, tabanımız da bu şekilde. Diğer bir önemli hususumuz Yeniden Refah Partisi kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracaktır. Ama ittifaktaki diğer partiler de kendi adaylarını çıkarabilirler. Mevzuat buna uygun."