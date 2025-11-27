İmralı ziyareti tamamlandı ama fırtına dinmedi: AKP–MHP hattında çatlak derinleşiyor

Açılım süreci kapsamında Meclis’te kurulan araştırma komisyonu üyesi milletvekilleri, İmralı Adası’na kritik ziyaretini gerçekleşti ancak iktidar bloğundaki fay hatları daha da görünür hale geldi. AKP ile MHP arasındaki görüş ayrılıkları, sürecin bundan sonra nasıl yönetileceğine dair büyük bir belirsizlik yarattı. AKP’de “temkinli ve kontrollü ilerleme” görüşü öne çıkarken, MHP ziyaretin kapsamı ve siyasi sonuçlarına ilişkin sert bir tutum sergiliyor. Oy kaygısı AKP’yi frenlerken, Bahçeli’nin baskısı ittifak içi tansiyonu yükseltiyor. Her iki parti de birbirine mecbur; ancak mecburiyet, krizi daha da büyütüyor.

Yeni açılım süreci kapsamında TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan çıkan İmralı ziyareti kararına göre AKP’den Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti’den Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP’den Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız; 24 Kasım’da terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı Adası’nda görüştü. CHP ve Yeni Yol grubu heyete katılmadı. Demokrat Parti, komisyondan çekildi. 2 saat 50 dakika süren görüşme, hem ses kaydıyla hem de komisyon üyelerinin kişisel notlarıyla tutanak altına alındı. TBMM Başkanlığı açıklamasında görüşmenin “toplumsal bütünleşme ve kardeşliğin pekiştirilmesi açısından olumlu sonuçlar ürettiği” vurgulansa da, ziyaretin siyasette yarattığı etki “olumlu” olmanın çok ötesinde.

YAYMAN KRİZİ

Ziyaretin en çok konuşulan isimlerinden biri AKP’li Hüseyin Yayman oldu. MHP’li Feti Yıldız’ın ziyaret öncesi yaptığı manidar “Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah’ım” paylaşımının ardından heyetin adaya gittiği bilgisi kulislere düştü. Yayman ise bir televizyon kanalına “Ziyaret olmadı, ilerleyen günlerde olur” dedi. Ancak saatler sonra Meclis, “heyet İmralı’da” açıklamasını yaptı. Böylece Yayman’ın da adaya gittiği resmen teyit edildi. Ziyaret sonrası Yayman’ın parti komisyon üyeleriyle özel bir bilgilendirme toplantısı yaptığı öğrenildi. Ziyaretin bir süre gizli tutulması istense de bilginin dışarıya sızması, AKP kulislerinde rahatsızlık yarattı. Kulislerde konuşulanlara göre: Yayman adaya gitmek istemedi, ancak parti yönetimi ‘gitmesi gerektiğini’ söyledi. Ziyaretteki isteksiz tavrı, içinde bulunduğu siyasi sıkışmanın bir yansıması olarak yorumlandı.

AKP KARARSIZ, MHP BASKILI

AKP’nin sürece ilişkin net bir pozisyon almakta hala zorlandığı konuşuluyor. Özellikle son seçimde kaybedilen oylar iktidar kanadında büyük bir endişe yaratmış durumda. Parti içinde: “Bu süreç bizi oy kaybettirir”, “Bu iş kontrollü giderse yönetilebilir” ve “Büyük adımlar için erken” şeklinde farklı sesler yükseliyor. MHP ise İmralı süreci konusunda daha sert, daha kırmızı çizgili bir tutumda. Bahçeli’nin ziyaretin ardından kurmaylarına yaptığı değerlendirmelerde “Gizlilik korunmalı, süreç sulandırılmamalı” mesajını verdiği iddia ediliyor. Ankara kulislerinde “İki parti de birbirine mecbur. Ayrı ayrı seçim kazanma şansları olmadığını biliyorlar. Bu nedenle süreç, ‘zorunlu ittifakın dayattığı zor bir denge arayışı” olarak yorumlanıyor.

TUTANAKLAR 10 YIL SIR

İmralı ziyarete ilişkin tutanaklar ise 10 yıl boyunca “devlet sırrı” niteliğinde saklanacak. Bu noktada partilerin tutumu net biçimde ayrışıyor: MHP: kesin biçimde gizlilikten yana. DEM Parti: komisyonun ilk toplantısında görüşme tutanaklarının açıklanmasını isteyecek. AKP: Gizlilik konusunda çekimser, parti içinde farklı görüşler var. Meclis’teki komisyonun ise dün toplanarak İmralı’ya giden heyetin ziyaret notlarını dinlemesi planlanıyordu. Ancak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve komisyon üyelerinin farklı programları nedeniyle toplantı ileri bir tarihe ertelendi.