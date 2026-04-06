İnan Güney’in iddianamesi İBB dosyasıyla birleştirildi

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmış ve iddianamede Güney'in yanı sıra Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, ablası Sabriye Akkaya, eniştesi İsmail Akkaya, şoförü Deniz Göleli ve koruması Veysel Eren Güven de sanık sıfatıyla yer almıştı.

Tüm sanıklar hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Yardım Etme" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçlarından 12 yıl 8 aydan 35 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Dosya, İBB davasının sürdüğü İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletilmişti.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in iddianamesi, İstanbul 40’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından İBB Dosyası ile birleştirildi.

Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de Silivri’de görülen İBB Davası duruşmasında salondaki tutuklu sanıklar arasındaki yerini alması bekleniyor.