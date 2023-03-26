İnce 100 bin imzaya ulaştı... CHP'nin taktiği netleşti

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 12:03

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 12:03

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imza toplayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İnce’nin 100 bin imzaya ulaştığı haberinin ekranlara düştüğü dakikalarda CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Sarkıkaya yazısının ilgili bölümünde şunları söyledi:

"Haberi verdiğimde sakin karşıladı, “Adaylığı hayırlı olsun…” dedi.

İnce’nin yakın geçmişte yaptığı açıklamalarda geri çekilip çekilmeyeceğine ilişkin sorulara, başka bir siyasi partinin adayı olduğunu 100 bin imzayı toplayıp yoluna devam edeceğini söylediğini anımsattım.

Bu süreçte CHP’den kendisine bir çağrının gelip gelmeyeceğini sordum.

Torun’un yanıtı kısa ve netti:

“Biz Halil İbrahim sofrasını genişleteceğiz dedik. Bu kapsamda kendisinin kararıdır. Aday olduğuna göre, sözlerinden da anlaşılıyor ki devam etme kararını sergileyecek… Ama bize katılırsa soframız her zaman açık…”

Torun’un yanı sıra partinin etkin başka isimleriyle konuştuğumda da yaklaşımı farklı olmadı.

Buradan çıkardığım şu ki, İnce’ye adaylıktan vazgeçmesi konusunda CHP yönetiminin baskın bir talebi olmayacak.

Tamamen sorumluluğu sakin bir tonda İnce’ye bırakacak, bunu yaparken de çatışma içinde görünmekten uzak duracak.

Bütün bunlar İnce’nin ikinci tur şansını denemek yerine, ilk turda bir şekilde çekilmesi sürecine götürür mü?"