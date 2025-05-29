İnfaz paketi Meclis'te!

Kurban Bayramı öncesine yetiştirilerek Meclis'e getirilip kanunlaştırılması beklenen "İnfaz Yasası", AKP ile DEM Parti görüşmesinin ardından belli maddelerin dışında "değişiklikler sonbahara bırakıldı" açıklaması ile 400 binden fazla mahkum ve milyonlarca mahkum yakınının umudunu kırdı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, infaz yasasına ilişkin, "Gelecek teklifte sadece hasta tutuklular olacak. Kamuoyunun beklediği bazı infaz yasası değişiklikleri maalesef olmadı. İktidar, etki analizi yapılmadığını ve bu nedenle değişikliklerin sonbahara bırakıldığını söyledi" dedi.

İNFAZ PAKETİ MECLİS'TE

DEM görüşmesinin ardından bazı maddelerde değişikliğe gittiği bilinen AKP, infaz yasasında değişikliğe götürecek düzenlemeyi bugün saat 15:00'da TBMM Genel Kurulu'na sunacak.