16.02.2026 22:16:00
Haber Merkezi
İnşaat Mühendisleri Odası’nda 42 yıl sonra değişiklik! ‘Cübbeli Ahmet’ten destek: ‘Solcuların elinden kurtarılıp dindar insanların eline geçen…’

İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası seçimlerinde 42 yıl sonra bir değişiklik yaşanmış ve AKP’ye yakın olan Uygarlık Mühendisleri Grubu kazanmıştı. Bu değişikliğin ardından kazanan ekibe ‘Cübbeli Ahmet’ten tebrik mesajı geldi.

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi seçimleri sonuçlanmış ve AKP’ye yakın olan Uygarlık Mühendisleri Grubu, 42 oy farkla kazanmıştı. Çağdaş Mühendisler Grubu ise 2.305 oy almıştı. 

Böylece odada, 42 yıl sonra sosyal demokrat mühendisleri temsil eden bir grup kaybetmiş oldu. Yeni başkan Mustafa Keleş oldu. 

Keleş ve listesinin kazandığının kesinleşmesinin ardından seçimin yapıldığı salonda tekbirlerle kutlama sesleri yükselmişti. 

CÜBBELİ AHMET’TEN DESTEK

Öte yandan kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' mahlasıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kazanan ekibi ‘tebrik’ eden bir mesaj paylaştı.

Cübbeli Ahmet, şunları yazdı: 

“42 sene sonra solcuların elinden kurtarılıp dindar insanların eline geçen İnşaat Mühendisleri Odası seçimindeki başarıyı tebrîk ediyor ve tekbîr getirenlere hakaret eden dinsizlere: "Allâh-u Ekber sizi çarpsın" diyorum.”

SOYLU DA TEBRİK ETMİŞTİ

AKP milletvekili Süleyman Soylu da bir paylaşım yaparak yeni yönetimi kutlamış ve şunları yazmıştı: 

"1999 yılında il başkanlığı görevini yürüttüğüm dönemde, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası seçimleri için sağ olarak bir ittifak oluşturmuş, büyük bir gayret ortaya koymuştuk; ancak kaybedilmişti. Aradan geçen yıllarda köprünün altından çok sular aktı. Bugün Sayın Mustafa Keleş başkanlığındaki liste önemli bir başarıya imza attı. Yeni yönetimi tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum.”

 

