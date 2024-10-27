İntiharlara ilişkin soru önergeleri yanıtlanmıyor

Yayınlanma: 27.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.10.2024 - 04:00

Resmi makamlardan Türkiye’de yaşanan intihar vakalarına ilişkin veriler açıklanmazken ilgili bakanlıklar ise soru önergelerini yanıtlamıyor. Son beş yılda gerçekleşen intihar vakalarına ilişkin CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, ağustosta Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bülbül, intihar oranlarındaki artışın yaşanan ekonomik krizle olan bağını vurgulayarak “Türkiye’de yaşanan ekonomik buhranın da etkisiyle intiharların sayısında kayda değer bir artış meydana gelmiştir. İntihar oranlarının ekonomi, işsizlik ve umutsuzluk gibi nedenlerden aynı düşünülemeyeceği açıktır” ifadelerini kullandı. Bülbül’ün “Türkiye’de son beş yılda, her yıl ayrı belirtilmek kaydıyla kaç intihar vakası yaşanmıştır” sorusuna ise her iki bakandan da yanıt gelmedi.

‘BASKILAR ARTIRIYOR’

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar da ağustosta, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yanıtlanması istemiyle bir soru önergesi verdi. Şenyaşar, öğrenci intiharlarına yoğunlaşarak ilgili verilerin açıklanması talebinde bulundu. Şenyaşar, “Üniversitelerin bağımsız bilimsel kurum olma özelliğini kaybetmesi, ekonomik kriz, gelecek kaygısı öğrencileri intiharlara sürüklemektedir. Öğrenci yurtlarında alınmayan güvenlik önlemleri, derinleşen yoksulluk, cemaat ve tarikat yapılanmalarının öğrenciler üzerindeki baskısı genç intiharlarını daha da artırmaktadır” ifadelerine yer verdi. Bakan Bak, son üç yılda yaşanan öğrenci intiharlarına ilişkin istatistikleri soran Şenyaşar’a yanıt vermedi.