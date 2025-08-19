İpler geriliyor... Özlem Çerçioğlu'ndan çok konuşulacak 'Özgür Özel' hamlesi: 'Namusuma laf etti'

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i mahkemeye verdiği iddia edildi.

Tv100'de söz konusu iddiayı gündeme getiren gazeteci Sinan Burhan, Çerçioğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını ilk kez anlattı.

'NAMUSUMA LAF ETTİ'

Çerçioğlu’nun “Özgür Özel’i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti” diyerek hukuk mücadelesi başlattığını söyleyen Burhan, Çerçioğlu’nun açıklamalarını şu sözlerle aktardı:

"CHP'den 10 bin vatandaş istifa etti. Bana tepki göstermek için civar illerin belediye başkanlarını görevlendirdiler. Bu başkanlar kalabalık toplamak, vatandaş getirmek için çalıştırıldı. Civar illerden Aydın'a taşıma kalabalık getiriyorlar. Belediye başkanları ve il başkanları bu işe bütçe ayırdı, bütçeyle adam toplanıyor.

Özgür Bey'le İstanbul İl Başkanlığı'nda görüştüm. Yanımdaki bürokratla birlikte Kuşadası'ndaki imar rantını söyledim. Ayrıca ailemle ilgili ahlaksız haberler yapıldığını ifade ettim. Ancak Genel Başkan hiçbir yorum yapmadı."