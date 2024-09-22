İptal edilen plana bakanlıktan onay

Yayınlanma: 22.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.09.2024 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son günlerde tartışmalı imar uygulamalarıyla gündemden düşmüyor. Bunun son örneği de İstanbul Bakırköy’de görüldü. Şenlik Mahallesi 278 ada 4, 147, 155 ve 156 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan imar planı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onaylandı. Hazırlanan imar planıyla birlikte, söz konusu parseller, “Ticaret ve konut alanı” olarak belirlendi. Atatürk Havalimanı’nın yaklaşık 150 metre yakınında yer alan parsellerin Florya plajına yakınlığı ise 1 buçuk kilometre. Bakanlığın söz konusu araziyi 18 Mart’ta rezerv yapı alanı olarak ilan ettiği de edinilen bilgiler arasında. Bu planlama alanının imar planı 21 Haziran 2021’de mahkeme kararıyla iptal edilmişti.

‘NÜFUS DİNAMİKLERİ’

Konuya ilişkin hazırlanan imar planında, “Florya ve Çevresi Nazım İmar Planı kararları 21.06.2021 tarihinde mahkeme kararıyla iptal edilmiştir. Alan plansız olarak nitelendirilmiştir. Plansız alan niteliğinin sonlandırılarak alana çevresiyle uyumlu, kent ile bütünlük sağlayan, kentsel yaşam standardını artıran, fiziksel ve görsel açıdan sağlıklı mekânlar kurabilmek amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için kentin ihtiyaçları donatı alanlarını, kentsel gelişim ve nüfus dinamiklerini, yerel şartları ve ihriyaçları göz önünde bulundurarak, kent bütünüyle nüfus dinamiklerini, yerel şartları göz önünde bulundurarak, kent bütünüyle ilişkili bir şekilde planlanmıştır” ifadeleri yer aldı.