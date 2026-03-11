İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan şartlarını açıkladı: 'Savaşı sonlandırmanın tek yolu...'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

ŞARTINI AÇIKLADI

Temaslarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Pezeşkiyan, "Rusya ve Pakistan liderleriyle görüşmemde İran’ın bölgedeki barış ve huzura yönelik bağlılığını yeniden teyit ettim. Siyonist rejim ve ABD tarafından başlatılan bu savaşı sonlandırmanın tek yolu İran’ın meşru haklarının kabul edilmesi, tazminat ödenmesi ve gelecekteki saldırganlıklara karşı güçlü uluslararası güvenceler verilmesidir" dedi.