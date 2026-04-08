İran'da 168 kız çocuğu katledilmişti: Yeniden Refah Partisi'nden, Donald Trump hakkında suç duyurusu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Gök, beraberindeki partililerle birlikte suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermesinin ardından adliye önünde açıklama yaptı.

Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca özellikle "insanlık suçu" olarak ifade edilen suçlarla ilgili Türkiye'de yargılama yetkisi bulunduğunu anlatan Gök, "ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı ve füzenin atılmasına emir veren komutanlar hakkında gerekli müracaatlarımızı yaptık. Sadece burayla mı kalacağız? Hayır, inşallah yarın da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Parlamenterler Birliği ilgili dairesine müracaatlarımızı yapacağız" dedi.

NETANYAHU HAKKINDA DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Gök, savaş suçları konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.