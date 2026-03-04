İran'dan ateşlenen balistik mühimmat Hatay'a düştü... Salı günü işaret edildi: Hakan Fidan TBMM'yi bilgilendirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, salı günü TBMM’ye İran’a yönelik saldırılar ve İran’dan ateşlenerek imha edilen mühimmatla ilgili ayrıntılı bilgi verecek.

HATAY'A BALİSTİK MÜHİMMAT DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye'den geçerek Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bu parçanın imha edilmesi sırasında kopan savunma mühimmatı parçasının Hatay Dörtyol'a düştüğü, can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı açıklandı.

HAKAN FİDAN, ABBAS ERAKÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynakları da yaşanan olayın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştüğünü, Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda tepkisini ilettiği belirtildi.

Fidan, görüşmede çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sayın Bakanımız, İran’dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki tepkimizi iletmiş, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etmiştir" ifadelerine yer verildi.

FİDAN, SALI GÜNÜ BİLGİ VERECEK

Son olarak, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 10 Mart Salı günü İran’da yaşanan gelişmelere ilişkin TBMM’yi bilgilendireceğini açıkladı.