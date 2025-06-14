İran'dan geri adım yok: 'İsrail pişman olana kadar operasyonlara devam edeceğiz'

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfezl Şikarçi, İsrail pişman olana kadar operasyonlara devam edeceklerini belirtti.

İran devlet televizyonuna konuşan Sözcü Şikarçi, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı ve İran’ın verdiği cevap hakkında açıklama yaptı.

Şikarçi, İran lideri Ali Hamaney’in dünkü açıklamasında İsrail’i pişman edeceklerine yönelik açıklama yaptığını hatırlatarak, “Suçlu Siyonist pişman olana kadar operasyona devam edeceğiz” dedi.

PLANLAR GÖZDEN GEÇİRİLDİ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, "İsrail'e verilen cevabın devamı" ve ülke içindeki hazırlıkların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi.

Hamshahrionline haber sitesine göre, toplantı İran'ın İsrail'e ilk saldırısı sonrası gerçekleştirildi.

Toplantıda, İsrail'e verilen cevabın devamı ve ülke içindeki hazırlıkların ele alındığı, İsrail'e karşı sürekli ve etkili yanıt verilmesi konusundaki önceki planların gözden geçirildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.