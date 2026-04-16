ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları nasıl temizleyebilir?

ABD ordusu, hafta sonu yaptığı açıklamada iki savaş gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçerek mayın temizleme faaliyetlerine başladığını duyurdu. Önümüzdeki günlerde su altı insansız araçları ve ek güçlerin operasyona katılacağı belirtildi.

İran’ın boğaza son dönemde yaklaşık bir düzine mayın yerleştirdiği öne sürülürken, bu mayınların tam konumlarının bilinmediği ifade ediliyor.

ABD Donanması, geleneksel mayın tarama yöntemlerinin yerine daha gelişmiş sistemler kullanıyor.

Bu kapsamda insansız su altı araçları, uzaktan kumandalı robotlar ve helikopter destekli tespit sistemleri devreye alınıyor.

Mayın tespit edildiğinde, veriler operasyon merkezine aktarılıyor ve ardından hedefin imha edilmesine karar veriliyor.

Bu süreçte patlayıcı taşıyan robot sistemler ve uzaktan kumandalı cihazlar kullanılıyor.

SÜREÇ NEDEN ZOR?

Uzmanlara göre deniz mayınları düşük maliyetli olmalarına rağmen temizlenmeleri oldukça zor ve zaman alıcı. Özellikle ticari gemiler açısından mayın tehdidinin varlığı bile deniz trafiğini ciddi şekilde aksatabiliyor.

Operasyonun 2 ila 3 hafta sürebileceği belirtilirken, İran’ın yeni mayınlar yerleştirme ihtimali süreci daha da karmaşık hale getiriyor.

Mayın temizleme faaliyetleri sırasında ABD güçlerinin saldırı riskiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Bu nedenle operasyon bölgesinde koruma amaçlı ek deniz ve hava unsurlarının konuşlandırılabileceği belirtiliyor.

ABD Donanması yetkilileri, mayın temizleme operasyonlarının doğası gereği “zaman alıcı ve hassas” olduğunu vurguluyor.

Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir nokta olarak öne çıkıyor. Boğazdaki mayın tehdidinin ortadan kaldırılması, küresel petrol ve doğalgaz arzının yeniden istikrara kavuşması açısından kritik önem taşıyor.

Uzmanlar, operasyonun sonucunun yalnızca bölgesel güvenliği değil, aynı zamanda küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkileyeceğine dikkat çekiyor.