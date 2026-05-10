İran’ın cevabı Trump’ın hoşuna gitmedi: ‘Kesinlikle kabul edilemez’

İran, ABD’nin sunduğu son teklife detaylı talepler içeren kapsamlı bir yanıt ile karşılık verdi. Konuya yakın kaynaklara göre, taraflar arasındaki temel görüş ayrılıkları sürerken, özellikle nükleer programın geleceğine ilişkin ön koşullar konusunda uzlaşma sağlanamadı.

İran’ın yanıtında, ABD’nin yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının akıbetine ilişkin önceden bağlayıcı taahhüt talebi karşılıksız bırakıldı. Bunun yerine Tahran yönetimi, çatışmaların sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi trafiğine kademeli olarak açılmasını önerdi.

Bu adımın, ABD’nin İran gemileri ve limanlarına yönelik ablukayı kaldırmasıyla eş zamanlı ilerlemesi öngörülüyor.

NÜKLEER MÜZAKERELER İÇİN 30 GÜNLÜK TEKLİF

İran, nükleer konuların ateşkesin ardından 30 gün içinde müzakere edilmesini teklif etti. Bu kapsamda, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmının seyreltilmesi, kalan kısmının ise üçüncü bir ülkeye transfer edilmesi önerildi.

Tahran ayrıca, söz konusu uranyumun geleceğine ilişkin güvence talep etti. Buna göre İran, müzakerelerin başarısız olması veya ABD’nin anlaşmadan çekilmesi durumunda transfer edilen uranyumun geri gönderilmesini istiyor.

İran tarafı, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini geçici olarak durdurmaya açık olduğunu bildirdi. Ancak bu sürenin, ABD’nin önerdiği 20 yıllık süreden daha kısa olması gerektiğini vurguladı.

Buna karşılık Tahran yönetimi, nükleer tesislerin tamamen sökülmesi talebini kesin bir şekilde reddetti.

TRUMP'TAN İLK TEPKİ: KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın yanıtını okudum ama beğenmedim, kesinlikle kabul edilemez" dedi.

NETANYAHU, TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği bildirildi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, Netanyahu-Trump görüşmesinin, İsrail'in her türlü senaryoya yönelik hazırlık yaptığı bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

Haberde, İran'ın taslağa yanıtını arabulucular yoluyla iletmesinin ardından Netanyahu ile Trump arasında bir görüşme gerçekleştirileceği ifade edildi.

ABD'nin İran'la bir uzlaşma sağlamaya yönelik çabalarının sürdüğü kaydedilen haberde, güvenlik konusundaki gerginliklerin gölgesinde yapılacak Netanyahu-Trump görüşmesinin "önemli" olduğu vurgulandı.