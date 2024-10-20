İş cinayetine kurban giden Eren Eroğlu davasında 11 yıl sonra karar

Yayınlanma: 20.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.10.2024 - 04:00

İstanbul Esenyurt’ta 31 Ekim 2013’te bir reklam şirketinde ofis elemanı olarak çalışan Eren Eroğlu (17), görevi dışında tabela tamir işine gönderildiği Esenyurt Özel Doğa Hastanesi’nde yüksek gerilim hattına kapılarak yaşamını yitirdi.

Eren’in ölümüne ilişkin Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 2014’te başlayan ilk yargılama 2019’da sonuçlandı. TDS Reklam’ın Müdürü Erol Mutlu 3 yıl 4 ay, ustabaşı Emin Telbisoğlu, Özel Doğa Hastanesi İşletme Müdürü Ulucan Köse ve Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Akbuğa üç yıl hapisle cezalandırıldı. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bina sahibi ve hastanenin yönetim kurulu üyesi Uğur Karahan hakkında Eroğlu’nun taksirle ölümüne, Haydar Sakcı’nın yaralanmasına sebebiyet vermek suçlamasıyla dava açıldı. 11 yıl süren davada Karahan’a üç yıl hapis cezası verildi ancak ceza daha sonra 2 yıl 6 aya düşürüldü.

Ailenin avukatı Berrin Demir, “Verilen ilk kararın ardından konuyu istinafa taşıdık. Gelen bilirkişi raporunda Uğur Karahan’a da kusur atfedildi. Yargı karşısında çıkmamış olan, hakkında soruşturma bile açılmamış olan Uğur Karahan üç yıl ceza aldı. Bu kararı kıymetli buluyoruz. Ancak olası kastla ceza alması gerekirdi. Bu nedenden dolayı kararı istinafa taşıyacağız” dedi.