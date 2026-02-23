İş insanı Abdullah Acar’a atanan yeni vasi eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un kızıyla evli: Kâtip gitti damat geldi

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Abdullah Acar’ın vasilik dosyası hakkında Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce verilen birbirinden ilginç kararlara bir yenisi eklendi. Daha önce mahkeme kâtibini vasi atayan ve Acar’ın çocuklarının bila bedel vasilik talebini reddeden mahkeme, denetim mahkemesinin kararları sonucunda kâtibin vasiliğini kaldırmak zorunda kaldı. Bu kez de eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un damadı Yunus Emre Atıcı’yı vasi tayin etti.

Vasilik skandalına ilişkin dün yayımlanan yazımızda denetim mahkemesinin, kâtip A. Aydın ile Ali Mesut Acar’ın vasilik görevini kaldıran karara itiraz eden tarafa, yani Acar’ın çocuklarına tebliğ edilmemiş sadece vasilik görevi kaldırılan Ali Mesut Acar’a bildirilmişti. Acar da tebliğden bir gün sonra vasiliğinin devamı için hemen mahkemeye itiraz dilekçesi sunmuştu.

YOK HÜKMÜNDE

Vasiliği denetim mahkemesi tarafından kaldırılan ve dosyada vasi olarak taraf sıfatı bulunmadığı halde, Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi vasinin dilekçesini aynı gün işleme koyarak karar alıyor. Denetim makamı olan Beykoz 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kesin kararını ve kısıtlının çocuklarının bila bedel vasilik görevini yerine getirme taleplerini dikkate almayan hâkim B.Ç, Acar ile mahkeme katibi A.A’nın vasilik görevine devam kararı veriyor.

Acar’ın çocukları avukatları aracılığıyla “denetim mahkemesi kararının kesin ve bağlayıcı olduğu, Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 303. maddesi gereğince mahkemenin aynı konuda, aynı nedenle ve aynı taraflar arasında yeniden karar veremeyeceği” gerekçesiyle itiraz eder. Ayrıca vasilikleri kaldırılan iki kişinin yerine Acar’ın çocukları Hüseyin Cemal Acar ile Mine Acar’ın geçici vasi olarak tayin edilmesi talep edilir. Edilir edilmesine de mahkeme bu dilekçeyi de dikkate almaz.

Bu kez yeniden çocukları avukatları vasıtasıyla denetim mahkemesinin değerlendirilmesi için tedbir talepli dilekçeyi mahkeme kalemine verirler. Beykoz 1. Sulh Mahkemesi bu itiraz dilekçesini denetim mahkemesine göndermez. Kısıtlı olan Abdullah Acar’ın yatalak olarak yaşadığı ve sadece medikal mama ile beslendiği yalısında anormal yüksek miktarda market, yol, yemek, ulaşım, HGS, yakıt, eczane vb Harcama kalemlerinin denetlemesini isteyen çocukların bu itirazları da mahkeme tarafından kabul görmez.

İTİRAZLAR İŞLEME KONMAZ

Vasilikleri denetim mahkemesince kesin olarak kaldırılan, vasilerin talepleri üzerine Abdullah Acar’a evde bakım hizmeti veren özel bir sağlık firmasının çalışmasına araştırma yapılmadan mahkemece son verilmiş, evde çalışan hemşireler kısıtlı üzerinden SGK’li yapılmıştır. Mahkeme 26.09.2025 tarihli bu hizmetler için mali müşavir atanmasına ve tespit olunan mali müşavire kısıtlı Abdullah Acar adına vekâletname vermeleri için Ali Mesut Acar ile kâtip A.A’ya yetki verilmesine karar vermiştir. Mali müşavire de aylık 125 bin ücret bağlanmıştır. Çocukları kısıtlı babaları adına vekâletname düzenlenmesinin yasaya aykırı olduğunu belirterek itiraz etmiş ve ayrıca şirketlerinin mali müşavirinin bu işleri hem de 50 bin lira ücretle yapacağına yönelik talepte bulunmuştur. Ama talep ve itirazları yine işleme konmaz.

E-DEVLET ŞİFRESİ

Kısıtlı Abdullah Acar adına mali müşavire vekâlet vermekle yetinmeyen mahkeme 29.09.2025 tarihli ek kararı ile PTT şubesinden e-devlet şifresi almak üzere vasi A.A’ya yetki verir. Yaklaşık 10 yıldan beri vesayet altında bulunan Acar’ın e-devlet şifresinin hangi amaçlarla kullanılacağı belirsizdir. Çocukları vekilleri aracılığıyla e-devlet şifresinin derhal iptalini ister. Onlar ister de mahkeme her itiraz ve taleplerini reddettiği gibi bunu da reddeder.

ZORLA VASİLİK ÜCRETİ

Denetim mahkemesinin kararı üzerine oğlu Hüseyin Cemal Acar’ı da vasilerden biri olarak görevlendirmek zorunda kalır. Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi babasına bile bedel vasilik yapacağını belirtmesine karşın oğlu Hüseyin Acar’a da vasilik ücreti bağlanır. Hüseyin Cemal Acar, vasilik ücreti talebi bulunmadığı halde kendisi için takdir edilen vasilik ücretinin kaldırılması için mahkemeye dilekçe vererek talepte bulunur. Ancak mahkeme kısıtlının hesabının bulunduğu Vakıfbank şubesine müzekkere yazarak vasi Hüseyin Acar adına hesap açılması ve her ayın birinde 250 bin lira otomatik ödeme yapılması talimatını verir. Bu kararıyla mahkeme bila bedel vasilik yapmak isteyen kısıtlının oğluna zorla vasilik ücreti öder.

DENETİM MAHKEMESİNE BY-PASS

Abdullah Acar’ın çocuklarının vekilleri aracılığıyla verdikleri itiraz dilekçelerini kabul etmeyen ve zamanında denetim mahkemesine göndermeyen hâkim B.Ç, en son verdiği kararda, “vasiler yönünden kararın kesinleşmiş olması sebebiyle denetim makamınca inceleme yapamayacağına ve istinaf yolunun açık olduğuna” hükmeder. Oysa Türk Medeni Kanun’unun “Vesayet Daireleri” başlıklı 397. maddesinde açıkça “Kamu vesayeti, vesayet makamı ve denetim makamından oluşan vesayet daireleri tarafından yürütülür. Vesayet makamı, sulh hukuk; denetim makamı ise asliye hukuk mahkemesidir” diye yazıyor.

Hâkim. B.Ç, TMK’nin ilgili maddesine rağmen denetim mahkemesini bypass eder. Acar’ın yasal mirasçıları olan çocukları vekillleri aracılığıyla B.Ç hakkında HSYK’ya birden fazla şikayet dilekçesi verirler. Ama bir cevap gelmez. Son çare olarak Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na görevi kötüye kullanmaktan dava açılması için suç duyurusunda bulunurlar.

Hâkim ise yeni bir ek kararla görevini layıkıyla yerine getiremediği gerekçesiyle Acar’ın oğlunu vasilikten düşürüp yerine eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un damadını vasi olarak atar.