İş insanları İBB soruşturmasında ifadeye çağrılırken… AKP’li isimden ‘Sırada sürpriz isimler var’ çıkışı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mandarin Otel’in sahibi Vedat Aşçı ve Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrılmıştı.

AKP'li Şamil Tayyar söz konusu ifade işlemleri ve isimlere dikkat çekerek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Tayyar şunları yazdı:

"Murat Tomruk.

Hamdi Akın.

Vedat Aşçı.

İBB soruşturması kapsamında ifadesi alınan iş dünyasının bu önemli isimlerine yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

Konuşulanlara bakılırsa sırada sürpriz isimler var.

İş dünyası tedirgin, operasyonun dalga boyu tahmin edilemiyor.

Anlaşılan, yazımı tamamlanmak üzere olan İmamoğlu iddianamesine son nokta konmadan önce ortalık biraz daha hareketlenecek gibi.

Süreç bir tamamlansın genel kanaatimizi ifade ederiz.

İzleyelim, görelim bakalım"