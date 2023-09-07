İşbirliği bilmecesi: Akşener'in sözleri partililerin de kafasını karıştırdı

Yayınlanma: 07.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.09.2023 - 04:00

İ Yİ Parti lideri Meral Akşener’in, yerel seçimler için gazeteci Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamalar siyaset gündemini hareketlendirdi. Daha önce İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlıkları için “Ortak adaya kapalı değiliz” diyerek “CHP ile işbirliği” sinyalini veren Akşener, bu kez “İstanbul ve Ankara dahil her yerde kendi adaylarını çıkaracaklarını” açıkladı. Altaylı’nın “İstanbul’un kaybedilmesini göze alıyor musunuz” sorusu üzerine de “Hepsini alıyoruz. Belki de bizimki seçilecek” yanıtını verdi. Parti kurmayları ise “İYİ Parti’nin seçimlere ayrı adaylarla mı yoksa belli başlı bazı illerde CHP ile işbirliği halinde mi gideceği konusunda kendilerinin de net bir yanıt veremeyeceğini” belirtiyor. İYİ Parti kanadında iki görüş mevcut. İYİ Parti’nin kurumsallaşması gerektiğini belirtenler, “Seçimlere ayrı adayla girmeliyiz. Kimsenin yanında durmamalıyız. Buna İstanbul ve Ankara da dahil” diyor. İYİ Parti’deki bir başka grup ise ilk görüşün aksine “Ankara ve İstanbul gibi illerde işbirliği yapılmalı, ortak bir adayda uzlaşmalı. Aksi halde muhalefet belediyelerin çoğunu Cumhur İttifakı’na kaptırabilir” değerlendirmesini yapıyor.

‘HEDEFTE CHP TABANI DA VAR’

İYİ Parti kurmayları CHP’deki “değişim” tartışmalarına da dikkat çekti. Kurmaylar şu değerlendirmeyi yaptı: “Kendisini Atatürkçü olarak tanımlayan CHP tabanı tartışmalardan rahatsız. Bu seçmen yerel seçimlerde İYİ Parti’yi destekleyebilir. İYİ Parti’nin kapısı kendisini Atatürkçü diye adlandırılan her kesime açık. O nedenle ‘İYİ Parti seçimlere ayrı adayla giderse, kaybeder değerlendirmeleri yanlış. Her kesimden oy alabilecek bir partiyiz. ‘Kazandırmaktansa, kazanan’ oluruz.” Ankara kulislerinde Akşener’in ittifak sinyalinden bir hafta sonra “Kendi adayımızla çıkacağız” sözleri İYİ Parti kadar muhalefetin de aklını karıştırdı. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından Saadet Partisi’nin Gelecek Partisi ile TBMM’de bir grup kurduğu, DEVA Partisi ile Demokrat Parti’nin ayrı hareket ettiği ve “İYİ Parti’nin de giderek CHP’den uzaklaştığı” dillendirilirken “muhalefetin artık çok parçalı bir yapı haline geldiğine” işaret ediliyor.

‘KOÇBAŞLARINI BELİRLEME’

Saadet Partisi ile Gelecek Partisi’nin, yerel seçimlere “birlikte işbirliği yaparak” gireceği, her iki partinin il il, ilçe ilçe ve belde belde çalışarak, belediye başkan adaylarını birlikte belirleyeceği ifade ediliyor. Bunun karşısında DEVA Partisi’nin de görüşünün “seçimlere ayrı adaylarla girmek yönünde olduğu” kaydediliyor.

Kulislerde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi’den dönüşte yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın işbirliğine ilişkin “Kimsenin şüphesi olmasın, Cumhur İttifakı olarak bizler milletin çizdiği istikamette ilerlemeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Devlet Bey’in de hitabıyla ‘koçbaşlarını belirleyip’ yola öyle devam edelim” sözleri anımsatılıyor. Cumhur İttifakı’nda yerel seçimlere 7 ay kala “şimdiden belediye başkan adaylarının konuşulmaya başlandığı ancak muhalefet cephesinde hâlâ işbirliğinin olup olmadığının” tartışıldığı ifade ediliyor. Akşener’in son açıklamasıyla birlikte “İstanbul ve Ankara için de İYİ Parti’nin CHP ile işbirliğine kapıları kapattığı” yorumlanırken, İYİ Parti ile CHP’nin özellikle kritik illerde seçimlere “ayrı adayla gidilmesi halinde pek çok ilde muhalefetin seçim yenilgisiyle karşılaşabileceği” ileri sürülüyor.