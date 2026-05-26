'İşbirlikçi' diyerek tepki gösterdiler... Halkevleri'nden 'Orhan Sarıbal' açıklaması: 'İzahı, mazereti, kabul edilebilirliği yoktur'

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı davasında verilen “mutlak butlan” kararının ardından yaşanan kriz sürerken, Halkevleri konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı aracılığıyla yaptığı başvurunun ardından CHP Genel Merkezi’nin polis eşliğinde boşaltılmasının yalnızca parti içi bir kriz olmadığı öne sürüldü.

Halkevleri, yaşananları “Saray’ın halkı örgütsüz ve muhalefetsiz bırakma planının parçası” olarak değerlendirdi.

Açıklamada aynı zamanda Halkevleri Genel Yönetim Kurulu (GYK) üyesi olan Sarıbal’ın pozisyonuna değinildi.

Sarıbal’ın daha önce köylülerin ve tarım emekçilerinin mücadelelerinde, doğa ve yaşam savunmasında omuz omuza mücadele yürüttükleri için GYK listelerinde yer aldığını ifade eden Halkevleri, Sarıbal’ın pozisyonunu izahı, mazereti, kabul edilebilirliği olmayan bir “işbirlikçilik” olarak değerlendirdi:

"CHP Genel Merkezi’nin polis zoruyla boşaltılması, parti içi bir anlaşmazlığın uzantısı değil, Saray’ın halkı örgütsüz, savunmasız, siyasetsiz bırakmaya yönelik bütünsel saldırı planının bir parçasıdır. Bu durum, hem iktidar hem de toplumsal muhalefet açısından bir dönüm noktasıdır. Mesele ne CHP meselesidir ne de CHP içi rekabet meselesidir. Meselenin temelinde, halk ile Saray arasında çelişkinin giderek derinleşmesi ve bunun karşısında iktidarın ülkeyi muhalefetsiz bırakma çabası yatmaktadır.

Bu saldırı karşısında esas olan da halkın direnişidir. Daha önce köylülerin ve tarım emekçilerinin mücadelelerinde, doğa ve yaşam savunmasında omuz omuza verdiğimiz için GYK listemizde yer alan üyemiz CHP milletvekili Orhan Sarıbal’ın, dün yaşanan olaylar sırasında “mutlak butlan” kararını destekleyen grupla birlikte hareket ettiği görülmüştür. Saray iktidarının saldırılarının doğrudan ya da dolaylı parçası olmak tartışmasız 'işbirlikçiliktir'; izahı, mazereti, kabul edilebilirliği yoktur. Bir demokratik kitle örgütü olarak Halkevleri’nin işleyişi, üyeliği ve kurullarının şekillenişi, mücadele ilkeleriyle hayata geçer.

Mücadele ilkelerimizle çelişen hiçbir tutum, bu tutumları sergileyen hiçbir kişi Halkevleri’nde varlığını sürdüremez. Örgütümüz bu konuda gerekli süreçleri işletecek ve somut adımlar atacaktır."