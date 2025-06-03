İşçiler yeni teklif için Cemil Tugay’ı bekliyor

Görüşmeler sonrası Genel İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde basın açıklaması yaptı.

Bugün yapılan görüşmelerde bir teklif gelmediğini aktaran Toprak, yeniden masa kurulmasının önemli olduğunun altını çizerek, “Bugün davet edildik. Yani bir gittik, katıldık. Ancak bize yeni bir teklif sunacaklarını ama belediye başkanımız Cemil Tugay'ın Ankara'da olması sebebiyle kendisine ulaşamadıklarını dolayısıyla teklifin ilk önce ondan paylaşılıp daha sonra bize ileteceklerini söylediler. Masadaki gelecek olan tekliften herhangi bir ilgili bilgi vermediler. İlerleyen saatlerde Cemil Başkanımız geldiği zaman teklifi ona sunduktan sonra tekrar masaya davet bekliyoruz. Oturuma bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Ancak tekliflerle ilgili herhangi bir açıklama yok. Sadece denilen şu. Yeni bir teklif hazırlayıp onu sunacaklar. Durum bundan ibaret” diye konuştu.