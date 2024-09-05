İşçiye biber gazı sıkılırken başkan bakan peşinde

Yayınlanma: 05.09.2024 - 10:21

Güncelleme: 05.09.2024 - 10:22

Menemen Belediyesi’nden işten atılan işçiler 102 gündür eylemlerini sürdürüyor. Dün belediye meclisine girmek isteyen işçilere polis biber gazı sıkarken meclis toplantısında olmayan AKP’li Aydın pehlivan havalimanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumu karşıladı ve bakanın özel toplantısına katıldı.

Başkanvekili Feyzullah Ergin yönetiminde yapılan toplantıda Pehlivan’ın olmaması, muhalefetin tepkisine yol açtı. Meclis toplantılarına çeşitli bahanelerle katılmayan Pehlivan’ı artık mecliste görmek istediğini dile getiren CHP Grup Başkan Vekili Necati Başar Eryılmaz, "Başkanımız seçildi, Avrupa turuna çıktı. Sonra geldi, Kabe'ye gitti. Allah günahlarını affetsin. Ardından Kıbrıs’a gitti. Sonrasında yine Avrupa’ya gitti. Bir türlü meclisin yolunu bulup meclise gelemedi. Çok rica ediyoruz, artık başkanımızı mecliste görmek istiyoruz, bir sağlık problemi yoksa. Varsa da öğrenmek istiyoruz. 157 gün oldu, başkan ortalıkta yok" ifadelerini kullandı.

PEHLİVAN KURUM’UN PEŞİNDE

Belediye işçileri biber gazı sıkıldığı esnada AKP’Li Pehlivan, Adnan Menderes Havalimanı’nda Bakan Kurum’u karşıladı ve saat 18.00’de İzmir İktisat Kongresi’nde İzmir Valisi, AKP’li vekiller ve AKP üyelerinin olduğu ‘Özel Toplantı’ya katıldı.

İŞÇİLERE BİBER GAZI

27 Mayıs'ta işten çıkarılan işçiler de dün Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek Menemen Belediyesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde belediye binasına yürüdü. İşçiler “Menemenin işçisi köle değildir”, “Hak verilmez alınır zafer sokakta kazanılır” ve “Gün gelecek devran dönecek başkan işçiye hesap verecek” sloganları atarak işlerini geri istediklerini haykırdılar. Belediye binası önüne gelen işçileri polis barikatı karşıladı. Meclis toplatısına girmek istediklerini belirten işçilere güvenlik güçleri izin vermedi. Polis, bibergazı sıkarak işçileri dağıtmaya çalıştı. “Emekçiye değil çetelere barikat” sloganları atan işçiler polis barikatının önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.