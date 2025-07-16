'İsias Otel' davası öncesi CHP'li Yavuzyılmaz'dan sert çıkış: 'Bu bir doğal afet değil, organize cinayet!'

6 Şubat depreminde 32’si Kıbrıslı Türk öğrenci 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlileri davasının ikinci duruşması 16 Temmuz Çarşamba günü Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin kamu görevlileri hakkında açılan dava öncesinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yavuzyılmaz, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin "72 canın yıkıntı altında kaldığı İsias'ın yıkımı bir doğal afet değil, organize bir cinayettir" dedi.

“BİR DOĞAL AFET DEĞİL!”

Deniz Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın organize bir cinayetin duruşması var. Adıyaman’da 6 Şubat sabahı 72 can İsias Otel'in yığını altında kaldı. 35’i Kuzey Kıbrıs’tan gelen çocuk voleybol takımı, 32’si genç turist rehberi ve adayı. Önce apartman otele çevrildi. Sonra kolonlar kesildi, kaçak katlar çıkıldı. Korozyonlu iskeletle 65 odalı 'otel' yapıldı. Sahte ruhsatlar verildi, proje denetlenmedi. İsias’ın yıkımı bir doğal afet değil, organize bir cinayettir."