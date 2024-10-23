Isias Otel davasında sanıklardan tepki çeken savunma

Yayınlanma: 23.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.10.2024 - 04:00

Adıyaman’da bulunan Isias Otel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde saniyeler içinde yıkılmış ve aralarında KKTC’den gelen sporcuların da bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirmişti. Yıkılan binaya ilişkin üçü tutuklu 11 kişinin yargılandığı davada dördüncü duruşma dün yapıldı. Davayı, KKTC Başbakanı Ünal Üstel de takip etti.

Sanık A.B. 21 aydır tutuklu ve mağdur olduklarını belirterek “Deprem bizde travmalara neden oldu. Üzüntümüz sonsuz. Mağdurum, sağlığım gitti zor durumdayım” sözleriyle tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, diğer sekiz sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbetinin öğrenilmesine ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi bilirkişi raporunun beklenmesine de hükmetti. Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, “Sanık avukatları bizleri germek ve üzmek için yine ellerinden geleni yaptı ama bu bizi yıkamaz. Mücadelemizi sürdüreceğiz ve adalet olası kastla gelecek” dedi.