IŞİD'in 'Türkiye emiri' Kasım Güler ilk kez hakim karşısında: Ek süre istedi

23 Şubat 2022 Çarşamba, 12:21

MİT'in 15 Haziran 2021'de Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan terör örgütü IŞİD'in sözde 'Türkiye emiri' olan Kasım Güler, Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.

IŞİD’in Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’na suikast düzenlemek istediğini açıklayan Kasım Güler hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'anayasayı ihlal' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması, bulundurulması ve 6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından dava açıldı.

Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Güler ve avukatı katıldı. Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından mahkeme başkanı, savunmasını yapması için sanık Güler'e söz verdi. Güler, savunmaya yönelik avukatıyla görüşme gerçekleştiremediğini belirterek, sonraki celsede savunma yapmak istediğini söyledi. Güler’in avukatı da müvekkiliyle görüşemediğini ifade ederek, mahkemeden ek süre talep etti.

MAHKEME KABUL ETTİ

Cumhuriyet savcısı da sanığın savcılık ifadesinde geçen kişilerin bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesi için müzekkere yazılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve müvekkilinin talebi doğrultusunda savunmasını hazırlaması için bir sonraki duruşmaya kadar sanığa süre vererek, duruşmayı erteledi.











