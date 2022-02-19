10 Ekim katliamı dosyası: IŞİD'in eski “Türkiye vilayeti” sorumlusuna ait belgeler

19 Şubat 2022 Cumartesi, 12:32

Terör örgütü IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı’nda gerçekleştirdiği katliama ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren dava dosyasına, MİT operasyonu ile yakalanan IŞİD’in eski “Türkiye vilayeti” sorumlusu Kasım Güler’in hakkındaki belgeler de girdi.

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Güler, 21 Haziran 2021 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde (TEM) alınan ifadesinde; Denizli’de IŞİD’e ait üç kalaşnikof silah ve mühimmatın gömülü olduğunu söyleyerek, “Türkiye vilayeti arşivinden gördüğüm kadarıyla biliyorum. Ebu Ümran (K) Sidar Kara adli kişi tarafından gömülmüştü. Bildiğim kadarıyla bu silahlarla ilgili herhangi bir yakalanan kimse olmadı” dedi.

Güler’den çıkan belgede silahların yerine ilişkin mesajlaşmalar da tespit edildi. Güler’in dijital materyalinden çıkan Word dosyasında, “Ahım bu ikidir aynı şeyi yaşıyoruz. Attığım koordinata sorun yaşadık yine. Orada internet çekmiyor. Sorun yaşadık yine GPS’te aynı şekilde sorun oldu. Elhamdülillah bulduk yerini ve aldık yeni yeri olan Denizli’ye gömdük sana attığım resimde görünüyor yeri, dağlık bir alanda. Resimdeki kesili bir ağaç görünüyor. O kesili ağaç gömülen yeri gösteriyor. Oraya kim giderse yapacağı şey. O kesik ağaca arkasını dönsün, dört adım atsın” ifadeleri yer aldı.

ANKA'dan Tamer Arda Erşin ve Gürkan Demirtaş'ın haberine göre; Güler’in verdiği koordinatlar doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazarak, bu silahların bulunmasını istedi. Bunun üzerine 7 Ağustos 2021 tarihinde bomba imha ve TEM Şube ekipleri belirlenen yere gitti. Dedektörle de yapılan arama sonucu Güler’in verdiği koordinatta silah ve mühimmat bulunamadı.,

Güler’den çıkan belgede Türkiye’de bulunan mühimmata ilişkin şunlar yer aldı:

“. Abdurrahman İstanbul’da üç adet tabanca+ üç adet susturucu var. (Bu malzemeler yanındadır. Gömülü değil.) Durumu: Güvenli.

. İzmir’de 18 keleş gömüldüğü yerden alındı.

. İstanbul’da bir koordinatta adedi belli değil. (Çok malzeme olduğu belirtilmiştir.)

. Mersin’deki malzemeler: Sekiz adet keleş+ şarjör+ mermi+ biksi de olabilir. Durumu: Güvenli.

. Adana Seyful İslam Hüreyre’nin yanında malzemeler: Bir keleş+ şarjör+ mermi. Durumu: Güvenli.

. Denizli’de üç uzun+ 18 şarjör + yarım teneke mermi. Durumu: Yüzde 60 güvenli.

. Sakarya’da gömülü malzemeler. Üç uzun+ 18 şarjör+ yarım teneke mermi. Durumu: Yüzde 60 güvenli.

. İzmir’de ensar tarafından gömülen malzemeler. Bir keleş+ 4-5 şarjör+ 200-300 mermi. Durumu: yüzde 70 güvenli.

. Abdurrahman İstanbul’da üç adet tabanca+ üç adet susturucu var. (Bu malzemeler yanındadır. Gömülü değil.) Durumu: Güvenli.

. Van’da olan malzemeler: Beş keleş+ 30 şarjör+ 1500 kadar mermi. (Bu malzemeler yanındadır. Gömülü değil.)

. Ebu Ömer Van: Dört keleş+ 25 şarjör+ 1200 mermi.

. Ebu Enes Van: Bir keleş+ altı şarjör+ 300 mermi.”

TEK KULLANIMLIK E-POSTALAR

TEM Şube, Güler’dan çıkan belgeleri inceleyerek, IŞİD’lilerin ve Güler’in “örgüt içi iletişimlerini tek kullanımlık e-mail hizmeti sunan siteler üzerinden gerçekleştirdiğini, ayrıca örgütsel bilgi ve belgelerini de PC- Cloud vb. bulut depolama olarak tabir edilen web sitelerinde sakladığını” belirledi. Dosyadaki belgelere göre, bu tespit ile ilgili şu değerlendirme yapıldı:

“Tek kullanımlık mail hakkında yapılan açık kaynak araştırmalarında; bazı web sitelerinden geçici e-posta adresi temin edilerek iletişimin sağlandığı belirli bir süre sonra e posta adresinin kendi kendini imha ettiği, PC- Cloud hakkında yapılan açık kaynak araştırmalarında; Bulut Depolama olarak adlandırılan dosya ve klasörlerin saklanabildiği güvenli bir sanal ortamın kurulu olduğu web sitesi olduğu anlaşılmıştır.”

Emniyet, Güler’in IŞİD mensuplarıyla ve aileleriyle yazışmak için Telegram, Whatsapp, Plus Messenger ve İMO isimli anlık mesajlaşma ve görüntülü sohbet uygulamalarını kullandığı belirledi. Güler’in Arapça, Türkçe ve Kril alfabesi ile olan mesajları görüldü. Yazışmalarda Güler’in “Bacı” diye hitap ettiği IŞİD’lilerin eşleri ve PYD elinde esir olan kadınlar olduğu ve bu kadınlara para ve erzak gönderildiği, ihtiyaçları sorulduğu anlaşıldı.

“PARA TRANSFERİ KEFELE”

Emniyet, paraların teslimi esnasında kullanılan “Fi emane min cevher” cümlesinin örgüt içi şifreli mesaj olduğunu değerlendirdi. Yine tespite göre IŞİD bu para transferine “Kefele” diyordu.

Güler’e ait dijital materyallerde IŞİD’e ait video ve fotoğrafların yanı sıra Word belgelerinde bomba yapım tarifi, içindeki belgelerin yakalanmaması için bilgisayarın nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin rehber tespit edildi. Ayrıca IŞİD’in iletişim, kurye özellikleri, şahısların- mekanları- silahların- bombaların emniyeti, istihbarat” konularında “İslam Devleti” yazılı eğitim dokümanları hazırladığı görüldü. Bunlar içinde “Terör Sanatı, Yalnız Kurdun Kitabı” isimli eğitim dokümanları da tespit edildi. Bu kitaplarda nasıl pusu atılacağının, silahın nasıl tutulacağının anlatıldığı görüldü.

TÜRKİYE’DEN 97 BİN DOLAR

Ayrıca IŞİD’in, Türkiye ve hakimiyetine aldığı bölgelerden para topladığı, buralardan toplanan paraları “İslam Devlet Düzeni” ve “Türkiye Düzeni” başlıklarında ikiye ayırdığı tespit edildi. Güler’den ele geçirilen 22 Kasım 2017 tarihli belgede Türkiye’den toplanan paranın 97 bin 401 dolarak olarak kaydedildiği görüldü.

“1 MİLYONLUK PARA”

Ayrıca Güler’den çıkan yazışmada 1 milyon değerinde bir para transferinden bahsedildiği anlaşıldı, bu paranın cinsine ilişkin bir ifade yer almazken, notta ilişkin Emniyet’in açıklaması şöyle oldu:

“Abdusselam isimli şahsa son gönderilen paradan 100.000 alındığı ve kalanı 300.000'ni alıp almadığı sorulmuş ve 3 gün içinde çekmek kaydı ile 1.000.000'na yakın para göndereceklerini, bu parayı çekebilecek başka şahıs olup olmadığı, bununla ilgili kendilerine cevap verilmesini istedikleri anlaşılmıştır.”

Güler’den çıkan belgelerde maaş verişen IŞİD’li ve yakınlarının olduğu iller arasında şunlar yer aldı:

“Adana, Ankara, Kocaeli, Reyhanlı, İstanbul, Konya, Urfa, Cerablus, Antep, Batman, İdlip.”

TÜRK ASKERİNE SALDIRIYI ANLATAN NOT

Güler’den çıkan dokümanlar içinde Çince yazılı Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yapılan saldırıyı anlatan bir not da çıktı. Notta şu ifadeler yer aldı:

“Sizlere bildiririz ki bu sabah saat 01:00 civarında bize bağlı olan bir emni mefreze T.C. sınırına merdiven dayayarak mürted T.C. askerlerine karşı amel gerçekleştirmişlerdir. Kardeşler seyir halinde bulunan piyade taşıma aracını 3 jarjör keleş mermisi ile taramışlardır. Ayrıca 5 el bombası atışlardır. Kardeşlerin gözlemlemesine göre araçta şoför dahil 3 asker bulunmaktaydı. Ayrıca araç dışında 2 asker bulunmaktaydı. Amel yapılan araç nöbet değişimi için nöbetçi askerleri taşıyan araçtır.”

Güler’den çıkan Excel dosyasında “şehit olan kardeşler” ifadesiyle öldürülen IŞİD’lilerin listesinin yer aldığı, yanlarına memleketleri, kod isimleri ve ölüm nedenlerinin de yazılı olduğu görüldü. Firari olarak görülen Nusret Yılmaz, İlhami Balı, Ökkeş Durmaz gibi isimleri Güler notuna ölü olarak kaydetti.

“KALAŞNİKOFU ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER KULLANIYOR”

Emniyet Kasım Güler’de yakalanan kalaşnikof marka silahı üst düzey IŞİD yöneticilerinin kullandığına dikkat çekerek, ona ilişkin “Silahın DEAŞ terör örgütünün sözde liderleri olan Ebubekir El Bağdadi ve Musab El Zerkavi'nin arkalarında bulunan silahlar ile benzerlik gösterdiği bu kapsamda Kasım Güler isimli şahsın örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı değerlendirilmiştir” denildi. Güler’in yanındaki el bombası da onun üst düzey yönetici olduğuna ilişkin delil olarak gösterilerek, üst düzey yöneticilerin bu bombalarla kendini patlattığı hatırlatıldı. Güler’e ilişkin “Kasım GÜLER isimli şahsın üzerinden çıkan el bombasın yine elebaşının yaptığı şekilde yakalanacağı esnada patlatarak istişhad eylemi gerçekleştirebileceği değerlendirilmiştir” denildi.