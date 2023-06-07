Işık Kansu, fotoğraf sergisiyle Ankaralılarla buluşacak: ‘Fotoğraflarla Cumhuriyet Kurucuları’

Yayınlanma: 07.06.2023 - 17:42

Güncelleme: 07.06.2023 - 17:42

Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu’nun belgeliğinden seçilen fotoğraflardan oluşan “Fotoğraflarla Cumhuriyet Kurucuları” adlı fotoğraf sergisi, Ankara CKM’de sanatseverler ile buluşacak.

Sergi kapsamında ulusal şairimiz Mehmet Emin Yurdakul, devrimci Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati, asker ve siyasetçi Ali Kılıç, Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir, Yunan kuvvetlerinin İzmir’den çekilmesinden sonra İzmir’e giren 5. Süvari Kolordu Komutanı Fahrettin Altay, eğitimci ve siyasetçi Nafi Atuf Kansu, eski İçişleri Bakanı Hilmi Uran, devrimci Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip, cumhuriyet hatibi Hamdullah Suphi Tanrıöver, devrimci Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Vasıf Çınar, yazar ve siyasetçi Yakup Kadri Karaosmanoğlu, yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar, eski İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi komutanlarından Ali İhsan Sabis, asker ve kimyager Ahmet Vefik Uluçay ve şehit Kuvvayı Milliyeci Süleyman Asaf Bey’in fotoğrafları sergilenecek.

Ankara CUMOK’un katkılarıyla yapılacak olan sergi, Cumhuriyet Vakfı yararına gerçekleştirilecek. Sergi, 9 Haziran saat 18.00’de Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de başlayacak ve 22 Haziran’a gezilebilecek.