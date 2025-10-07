İsmail Nacar: 'Yeni anayasa ile yeni seçim ittifakı hazırlığı tamamlandı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında; "PKK 12 Mayıs'ta silah bırakmış, 11 Temmuz'da bir grup silahlarını yakmıştır. Suriye'nin kuzey doğusunda bulunan YPG ve SDG İmralı'nın çağrısına uymamıştır. Beklentim PKK'nın kurucu önderinin YPG'ye ve SDG'ye silah bırakma çağrıda bulunmasıdır. Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı’ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bunda çekinecek bir husus görmüyorum" açıklamasında bulundu.

KOMİSYON ARACILIĞIYLA SURİYE'YE DE EL ATACAK

Bahçeli'nin bu açıklaması yıldırım hızıyla gündemin merkezine otururken; eski Başkan Necmettin Erbakan dönemindeki "PKK zirvesini" yöneten İsmail Nacar, dikkat çeken iddialarda bulundu.

Nacar; kısa sürede komisyondan oluşacak bir heyetin İmralı'ya gideceğini, KCK/PKK terör elebaşısı Abdullah Öcalan'ın komisyon aracılığıyla YPG'ye silah bırakma çağrısında bulunacağını ileri sürdü. Nacar; Öcalan'ın YPG'ye mevcut Suriye hükümetiyle 10 Mart'ta imzaladığı mutabakata uyması konusunda çağrıda bulunacağını belirtti.

'YENİ ANAYASA VE SEÇİM İTTİFAKI TAMAMLANDI'

Nacar, süreçle ilgili de dikkat çeken iddiaları dile getirdi. 1 Ekim Meclis açılışında tartışmalara neden olan fotoğraflara da değinen Nacar; görüntülerin oluşumunda TBMM Başbakanı Numan Kurtulmuş'un etkisinin olduğunu ileri sürdü.

"Yeni anayasa ile yeni seçim ittifakı hazırlığı tamamlandı" diyen Nacar; "Bu ittifakta DEM Parti de kesin olarak yer alacak. Öcalan'ın umut hakkı ile birlikte bir takım düzenlemeler Meclis gündemine getirilecek. Başta Ahmet Türk (Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı) olmak üzere bazı belediye başkanlarının da göreve dönmesi gündemde. Bu yeni ittifak yeni seçimlerde 'genel affı' bir vaad olarak gündeme getirecek" iddiasında bulundu.

ANAYASA DEĞİŞİMİ İÇİN REFERANDUM TAMAM

Hükümetin MHP, DEM Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR ve DSP ile anayasa değişimini referanduma götürebilecek 360 sayısını yakaladığını dile getiren Nacar, anayasa değişimi için referandumun garantilenmiş olduğunu belirtti.