İsmailağa bağlantılı bir dinci vakıf daha

Yayınlanma: 16.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.04.2023 - 03:00

Kadınlara yönelik fetvaları ve 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla gündeme gelen, son olarak “Sakarya’ya getirilen depremzede çocukları annelerinden ayırarak yurduna yerleştirdiği” iddia edilen İsmailağa cemaatiyle bağlantılı vakıflara bir yenisi daha eklendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararına göre, “Bilgiçler Eğitim ve Yardım Vakfı” kuruldu.

Merkezi İstanbul olan, amacı “yurtiçinde ve yurtdışında imkanları ölçüsünde topluma sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında hizmetlerde bulunmak” olarak belirtilen vakfın mal varlığı ise 120 bin lira olarak belirlendi. Vakfın yönetiminde ise İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç ve Kerim İsmail Bilgiç yer alıyor. Yapı inşaat şirketleri bulunan Bilgiç ailesi, ayrıca İstanbul’da ayakkabı ve terlik üretimi yapan sanayici bir aile olarak tanınıyor. Ailenin ayakkabı ve terlik markasının Türkiye’nin birçok ilinde mağazası veya satış bayii de bulunuyor.

KURUCUSU VANLIOĞLU

Öte yandan, vakfın sona ermesi halinde mal ve haklarının devredileceği bir diğer vakıf ise dikkat çekiyor. Vakfın faaliyetleri sona ererse, tüm mal varlığı İsmailağa Cemaati’nin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun kayınbiraderi Ahmet Vanlıoğlu tarafından kurulan İmamı Ebu Hanife ve İmam Maturudi Araştırma Vakfı’na devredilecek.Vanlıoğlu, İsmailağa Kur’an Kursu gibi birçok dinci kurumun kuruculuğunu üstlenmesiyle biliniyor. 2020’de yaşamını yitiren Vanlığolu’nun cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.