Isparta'da su krizi devam ederken Coca Cola'ya yeni ÇED onayı... CHP'li isimden dikkat çeken açıklama!

Su krizinin derinleştiği Isparta’da yurttaşlar kesintilerle mücadele ederken, Coca-Cola’ya yeni ÇED onayı verildi. Kentin içme suyunun yüzde 7,1’ine denk gelen 1,6 milyar litre su harcayacak.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Zeybek, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sizi gidi CocaColacılar sizi!!! Aylardır, günlerdir bas bas bağırıyorum, anlatıyorum. SU KRİZİ BAŞLIYOR, YAŞANILANLAR ORTADA ama bir kulağınızdan giriyor öbür kulağınızdan çıkıyor.

"Isparta’da Coca-Cola’ya yeni ÇED onayı verildi. Şirket kentin içme suyunun yüzde 7,1’ine denk gelen 1,6 milyar litre su harcayacak.”

Nüfus ise 500 bin civarı. Özellikle altını çizelim. Haber bu yukarıda yazılan şekilde… Isparta milletvekilimiz Hikmet Yalım Halıcı da konuyu meclis gündemine taşıdı… şimdi MİLLETİMİZİ AYDINLATIN! Bu topraklara bu kadar pervasız davrandınız mı!?

Su krizi derinleşiyor! Isparta’da yurttaşlar kesintilerle mücadele ediyor. Bu vurdumduymazlığı yaptınız mı!?

İşte meydan AÇIKLAYIN! Suyunu yönetemeyen, suyunu koruyamayan bir iktidar olarak tarihe geçiyorsunuz. İkiyüzlülüğün alemi yok.

Milletin yaşadığı ve yaşayacağı su açmazını bugün planlamazsanız BİTMENİN RESMİDİR! Halkın içme suyunu ticari çıkarlar uğruna feda ediyorsunuz.

Bu millet bunun hesabını sorar, yapmayın. Su, yaşam hakkıdır. YAŞAMIN BOĞAZINA BASMAYIN! Son uyarı bu yanlıştan derhal dönün. VATANDAŞIN İÇTİĞİ SUDA ADALETSİZLİK YAPMAYIN!"