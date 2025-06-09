İsrail'in Madleen gemisine müdahalesi sonrası... Ahmet Davutoğlu, Gazze'ye gitmeye karar verdi: 'Gerekli girişimlerde bulunacağım'

Gazze'ye yönelik ambargoyu aşmak amacıyla dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişiyle yola çıkan insani yardım yüklü Madleen yelkenlisi, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta İsrail tarafından alıkonulmuştu.

İSRAİL’DEN MADLEEN’E MÜDAHALE

Madleen'in İsrail'e götürüldüğü ve gemideki aktivistlerin ülkelerine gönderileceği duyurulmuştu. Gemideki 12 kişi arasında Alman vatandaşı bir Türk olan Yasemin Acar ve Türk vatandaşı Hüseyin Şuayb Ordu da bulunuyordu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın ofisi, Madleen yelkenlisinden gözaltına alınanlara Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırı görüntülerinin izletileceğini duyururken, Türkiye'den İsrail'in müdahalesine yönelik peş peşe tepkiler geldi.

DAVUTOĞLU’NDAN ‘GAZZE’ KARARI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Daha fazla vakit kaybetmeden yolcuların İsrailli barbarların elinden kurtarılması için harekete geçilmelidir. Yeni filolara lojistik destek verilmesi ise artık bir insanlık görevi niteliği kazanmış durumdadır" dedi.

"Ben de bayram sonrası Gazze’ye gidebilmek için Mısır nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağım" diyen Davutoğlu, siyasi partilerin liderlerine de seslenerek, "Siyasi partilerin genel başkanlarına bir kez daha bu yönde birlikte hareket etme çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.