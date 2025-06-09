İsrail'in Madleen gemisine müdahalesi sonrası... Ahmet Davutoğlu, Gazze'ye gitmeye karar verdi: 'Gerekli girişimlerde bulunacağım'

Gazze'ye yönelik ambargoyu aşmak amacıyla dünyaca ünlü iklim
aktivisti Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12
kişiyle yola çıkan insani yardım yüklü Madleen yelkenlisi, Gazze Şeridi'ne
yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta İsrail tarafından alıkonulmuştu.
İSRAİL’DEN MADLEEN’E MÜDAHALE
Madleen'in İsrail'e götürüldüğü ve gemideki aktivistlerin
ülkelerine gönderileceği duyurulmuştu. Gemideki 12 kişi arasında Alman
vatandaşı bir Türk olan Yasemin Acar ve Türk vatandaşı Hüseyin Şuayb Ordu da
bulunuyordu.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın ofisi, Madleen
yelkenlisinden gözaltına alınanlara Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırı
görüntülerinin izletileceğini duyururken, Türkiye'den İsrail'in müdahalesine
yönelik peş peşe tepkiler geldi.
DAVUTOĞLU’NDAN ‘GAZZE’ KARARI
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal
medyada yaptığı paylaşımda, "Daha fazla vakit kaybetmeden yolcuların
İsrailli barbarların elinden kurtarılması için harekete geçilmelidir. Yeni
filolara lojistik destek verilmesi ise artık bir insanlık görevi niteliği
kazanmış durumdadır" dedi.
"Ben de bayram sonrası Gazze’ye gidebilmek için Mısır
nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağım" diyen Davutoğlu, siyasi
partilerin liderlerine de seslenerek, "Siyasi partilerin genel
başkanlarına bir kez daha bu yönde birlikte hareket etme çağrısında
bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
Son gelen haberlere göre barbar İsrail askerleri açık sularda özgürlük gemisi Madleen’e çıkarak dünyaya ve uluslararası hukuka bir kez daha meydan okudu.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) June 9, 2025
Başta Türkiye olmak üzere gemide vatandaşları bulunan ülkelerin şu ana kadar bırakın caydırıcı bir uyarıda bulunmayı bir…