İsrail'in UNRWA baskınına Dışişleri'nden tepki: 'Kınıyoruz'

9.12.2025 17:31:00
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Kudüs'te UNRWA binasına baskın düzenleyip el koymasına "kınama" açıklamasıyla tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Güçlerinin Birleşmiş Milletler'e ait Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri için Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı'nın binasına el koyması üzerine "kınama" açıklaması yaptı. 

 

"İsrail'in, diplomatik dokunulmazlığa sahip bir BM binasına yönelik bu eylemleri uluslararası hukukun açık biçimde ihlalidir" denilen Bakanlık açıklamasının devamı şöyle: 

 

"Uluslararası Adalet Divanı’nın 22 Ekim 2025 tarihli istişari görüşünde, İsrail’in işgalci güç olarak UNRWA’nın faaliyetlerine engel olmama, tam aksine, faaliyetlerini kolaylaştırma yükümlülüğü net biçimde ortaya konulmuştur.

 

Filistin mültecilerine ikame edilemez hizmetler sunan ve Filistinlilerin topraklarına dönüş hakkının korunmasında temel rol oynayan UNRWA’nın faaliyetlerinin devam etmesi, kalıcı barış çabaları için de hayati önem taşımaktadır.

 

Uluslararası toplumun, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı caydırıcı tedbirler alması ve UNRWA’ya destek vermesi gerekmektedir."

