İsrail protestosunda AKP'lileri küplere bindiren sloganlar: 'Eyleminiz batsın' dediler
İstanbul'da AGD üyelerinin İsrail protestosu sırasında AKP'yi de "işbirlikçilik"le suçlayan sloganlar atıldı. Bunun üzerine AKP'nin İstanbul İl Dijital Medya Koordinatörü, grubu "düşük ve acınası insanlar" diyerek hedef aldı.
Geçen günlerde İstanbul'daki Dışişleri Bakanlığı temsilciliği önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail'in yanı sıra AKP iktidarını da protesto etmişti.
İsrail'in Filistin'de onbinlerce insanın ölümüne yol açan saldırıları karşısında Türkiye'nin herhangi bir yaptırım uygulamamasına ve özellikle ticari ilişkilerin devam etmesine tepki gösteren gruptan "Katil İsrail, işbirlikçi AKP" sloganları yükselmişti
Bu anları gösteren bir video da, islamcı çevrelere yakın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Ancak eylemde atılan sloganlar AKP'li isimler tarafından sert tepki gördü. Bunlardan biri de AKP İstanbul İl Dijital Medya Koordinatörü Ömer Faruk Övenç oldu.
Daily Islamist isimli hesabın paylaştığı sözkonusu görüntüyü alıntılayan Ömer Faruk Övenç, hesabın "fonlandığını" öne sürüp şunları yazdı:
"Ne bu fonlanan hesabın ne de PR’nı yaptıkları Bakanlık önündeki grubun gerçek derdi Filistin değil. Bunlar sadece Filistin üzerinden Erdoğan ile hesaplaşmanın peşine düşen, Gazze’de yaşanan acıları kendi siyasi kavgalarına meze eden düşük ve acınası insanlar. Bunları iyi tanıyın…"
İktidara yakın Yeni Akit gazetesinin sosyal medya hesabında da grubun protestosu "Eyleminiz batsın" denilerek hedef alındı.
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