İşsiz yurttaş isyan etti: Partiye kayıtlı değilim diyorum, 'güle güle' diyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un Ordu’da sorunlarını dinlediği işsiz bir yurttaş, “10 kere İŞKUR’a yazıldım. Adam, ‘sen bu partiye kayıtlı mısın?’ diyor. Ben ‘değilim’ diyorum. ‘Tamam sana güle güle’ diyor” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 02.05.2023 - 13:32
İşsiz yurttaş isyan etti: Partiye kayıtlı değilim diyorum, 'güle güle' diyor
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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu’da seçim çalışmaları kapsamında; esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. İş aradığını söyleyen bir vatandaş, Torun’a “Bizi düşünen yok” dedi.

Torun ise “Bu devletin topladığı para sadece belli kesime gitmesin. Alt gelir gruplarına gitsin. Herkes hakkını alsın diye uğraşıyoruz” karşılığını verdi.

"SANA GÜLE GÜLE DİYOR"

Yurttaş, “10 kere İŞKUR’a yazıldım. Adam, ‘sen bu partiye kayıtlı mısın?’ diyor. Ben ‘değilim’ diyorum. ‘Tamam sana güle güle’ diyor” dedi.

Bir başka yurttaş ise “Ben kopya çekmeyecek hiçbir öğrenci tanımam. 20 seneden beri KPSS’yi kendileri sızdırdılar, mülakatla kendi yandaşlarını atamak için. Şimdi de ‘mülakatı kaldıracağız’ diyorlar. Soruları her defasında sızdırıp KPSS’yi gözden düşüren kimdi? Kendileri” diye konuştu.


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