'İstanbul adayı' belirsizliği… DEM Parti'nin avukatı İl Seçim Kurulu Bürosu'na geldi: ‘Alındı belgesini aldık’

DEM Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimleri için İstanbul'da aday başvurusunu kaçırdığı için İstanbul'dan aday çıkaramayacağı iddia edilmişti. İl Seçim Kurulu Bürosu'na gelen pati avukatı, başvuruyu saat 17.00'den önce yaptıklarını ve bir sorun olmadığını kaydetti.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 20.02.2024 - 20:20
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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) siyasi partilerin yerel seçim aday listelerini sunmaları için verdiği süre bugün itibarıyla sona erdi. DEM Parti'nin geç başvuruda bulunduğu için İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından sunulan aday listelerinin kabul edilmediği iddia edildi.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kurulu Bürosu'na gelen DEM Parti avukatı, başvurularının kabul edildiğini ve başvuru süresiyle ilgili bir problem olmadığını söyledi.

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"ALINDI BELGESİNİ ALDIK"

Adliye önünde bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlamaktan kaçınan parti avukatı, başvuruyu saat 17.00'den önce yaptıklarını ve alındı belgesini aldıklarını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti'nin geç başvuruda bulunduğu için İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından sunulan aday listelerinin kabul edilmediği iddiası kısa sürede gündem oldu.

Söz konusu iddialara ilişkin DEM Parti'nin resmi X hesabından açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır" denildi.

Sözcü TV'ye açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da "Başvurumuzu yaptık, sorun yok" dedi.

TEMELLİ: YOLDA BİR KAZA OLDU, O YÜZDEN GECİKME OLDU

DEM Grup Başkanvekili Sezai Temelli, son olarak TBMM kulisinde olayla ilgili olarak Habertürk'e değerlendirmede bulundu.

Temelli şöyle konuştu:

"Başvuru 16.55'te yapıldı. Seçim kurulu başkanı kabul etmiyor, onunla ilgili itirazlarımız devam ediyor. Biraz geç kalmışız bir trafik meselesi nedeniyle. Yolda bir kaza var ondan dolayı gecikme olmuş ama beşe beş kala arkadaşlarımız oradaymış. Şu anda itirazlarımız devam ediyor, niye kabul edilmiyor biz de anlamıyoruz. Bizden kaynaklı bir şey yok. Sonuçta beşe kadar süre vermişler biraz gecikmeli dikkate alması lazım 16.55'te arkadaşlarımız binaya girmişler. Şu anda net bilgiyi biz de alamıyoruz. İstanbul’da itirazımız devam ediyor.”


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