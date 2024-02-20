DEM Parti'de 'İstanbul adayı' belirsizliği: Başvuruda geç mi kalındı?

Yayınlanma: 20.02.2024 - 18:18

Güncelleme: 20.02.2024 - 19:40

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) siyasi partilerin yerel seçim aday listelerini sunmaları için verdiği süre bugün itibarıyla sona erdi.

DEM Parti'nin geç başvuruda bulunduğu için İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından sunulan aday listelerinin kabul edilmediği iddiası kısa sürede gündem oldu.

DEM PARTİ'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddialara ilişkin DEM Parti'nin resmi X hesabından açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır. — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) February 20, 2024

TEMELLİ: ‘MÜZAKERELER SÜRÜYOR’

Sözcü TV'ye açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da "Başvurumuzu yaptık, sorun yok" dedi.

Halk TV'ye konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, geç başvuru konusunda bir kaza olduğunu, konuya ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Gazeteci Altan Sancar da, sosyal medyadan "DEM Parti’nin İstanbul adaylık başvurusu geç teslim edildi. YSK önce kabul etmedi, görüşmeler devam ediyor" bilgisini verdi.

TEMELLİ: YOLDA BİR KAZA OLDU, O YÜZDEN GECİKME OLDU

DEM Grup Başkanvekili Sezai Temelli, son olarak TBMM kulisinde olayla ilgili olarak Habertürk'ten Mahir Kılıç'a kısa bir değerlendirmede bulundu.

Temelli şöyle konuştu:

"Başvuru 16.55'te yapıldı. Seçim kurulu başkanı kabul etmiyor, onunla ilgili itirazlarımız devam ediyor. Biraz geç kalmışız bir trafik meselesi nedeniyle. Yolda bir kaza var ondan dolayı gecikme olmuş ama beşe beş kala arkadaşlarımız oradaymış. Şu anda itirazlarımız devam ediyor, niye kabul edilmiyor biz de anlamıyoruz. Bizden kaynaklı bir şey yok. Sonuçta beşe kadar süre vermişler biraz gecikmeli dikkate alması lazım 16.55'te arkadaşlarımız binaya girmişler. Şu anda net bilgiyi biz de alamıyoruz. İstanbul’da itirazımız devam ediyor.”