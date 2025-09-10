İstanbul Barosu davasında ara karar çıktı: Duruşma Ocak 2026'ya ertelendi!

HABER: BATUHAN SERİM

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesinin 12’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları dava duruşması, 9 Eylül’de Silivri Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonu’nda görülmeye başladı. 10 Eylül’e ertelenen duruşma ikinci gününde devam etti.

‘BERAAT KARARI VERİLMESİ İNSAN HAKLARI DOĞRULTUSUNDA TARİHİ BİR SORUMLULUK’

Kaboğlu’nun müdafi avukatı olarak duruşmada söz alan İstanbul Barosu’nun önceki başkanlarından avukat Turgut Kazan, İstanbul Barosunun tarihsel önemine dikkat çektiği bir savunma gerçekleştirdi. Kazan, baronun sadece bir meslek kuruluşu değil, savunma hakkının temel güvencesi olduğunun altını çizdi.

Suçlamalara ilişkin de savunma yapan Kazan, mahkemenin beraat kararı vermesinin insan hakları doğrultusunda tarihi bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Savcı, mütalaasını hazırlamak için süre ve dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, yaklaşık 1 saatlik aradan sonra ara karar verdi. Bir sonraki duruşma 5-6-7-8-9 Ocak 2026’ya ertelendi.

‘HER ZAMAN VE HER YERDE HERKES İÇİN ‘HUKUK’ DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Duruşmanın ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir açıklama yapan Kaboğlu, şunları söyledi:

“Ocak ayına ertelenen bu dava aslında, yaklaşık 9 aydır sürdürülmekte olan hukuku araçsallaştırma, hukuku siyasallaştırma davası olduğu bir kez daha tescil edildi. Biz İstanbul Barosu olarak haklılığımızı bugün burada tekrar teyit ettik. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden itibaren çalışmaya devam edeceğiz. Herkes için her zaman ve her yerde ‘hukuk’ dedik, diyoruz ve demeye devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesine, gazeteci Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in, Suriye'nin kuzeyinde insansız hava aracı saldırısında öldürülmesi iddiasının ardından 21 Aralık 2024'te yaptığı basın açıklaması gerekçe gösterilerek dava açıldı.

Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin “Basın ve yayın yolu ile terör propagandası yapmak”, “basın ve yayın yolu ile yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması 28-29 Mayıs tarihlerinde görüldü. Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadıklarını söyledi ve duruşmayı 9 ve 10 Eylül’e erteledi.

İstanbul Barosu Başkanı ve baro yönetim kurulu üyeleri hakkında açılan ceza davasının ikinci duruşması Silivri’de 9 Eylül’de görülmeye başladı.

Duruşma öncesi adliye önüne giden İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri 1 saati aşkın süre, baroya tahsis edilen odaya alınmadı. Kaboğlu yaptığı açıklamada, “Burada yargılanmanın, adil yargılanma hakkını neden ve nasıl ihlal ettiğinin bir göstergesidir. Bu tam da ‘Anayasaya aykırılık’ itirazımızın bir gerekçesidir” dedi. Jandarma, 1 saatten uzun süren bekleyişin ardından Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerini odaya aldı.

Ayrıca, İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu duruşmanın İstanbul’da başka uygun bir salonda görülmesini talep etti. Yargılama sürecinde çok sayıda hukuka aykırılık yaşandığını savunan Kaboğlu, dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasını talep etti. Mahkeme heyeti duruşmanın Çağlayan’a taşınması ve dosyanın AYM’ye taşınarak norm denetimi yapılması talebini reddetti.

Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülen dava duruşması 10 Eylül’de de devam etti.