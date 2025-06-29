İstanbul Barosu'ndan avukatlara yönelik gözaltılara tepki: 'Kabul edilemez!'

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda gerçekleşen bir etkinlikte gözaltına alınan 40 kişinin içinde baro üyesi avukatlar Fatih Karataş ve Nazlıcan Sıcakyüz ile stajyer avukat Oğuz Kaan Ercan’ın da olduğu belirtildi.

“AVUKATLARA GÖZDAĞI”

Baro’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda gerçekleştirilen bir etkinlik sırasında, 40 kadar yurttaşın yanı sıra meslektaşlarımız Av. Fatih Karataş, Av. Nazlıcan Sıcakyüz ve Stj. Av. Oğuz Kaan Ercan, herhangi bir hukuki gerekçe sunulmaksızın gözaltına alınmışlardır.

Baromuzun üyesi meslektaşlarımızın anayasal hak olan ifade ve toplanma özgürlüğü kapsamında kamusal bir etkinlikte bulunmaları nedeniyle gözaltına alınmaları, yalnızca bireysel hak ihlali değil, aynı zamanda savunma mesleğine giderek artan sistematik müdahalelerin bir parçasıdır. Avukatlar, sadece müvekkillerinin değil, kamu yararının ve hukukun üstünlüğünün de savunucusudur. Bu nedenle, avukatlara yönelik gözdağı niteliğindeki artan uygulamalar, demokratik toplum düzenine açık bir müdahaledir.”

“DERHAL SERBEST BIRAKIN”

“İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi olarak bu hukuksuzluğa karşı sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildirir; gözaltına alınan meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ederiz."