İstanbul Barosu'ndan avukatlara yönelik gözaltılara tepki: 'Kabul edilemez!'

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından yapılan
yazılı açıklamada, İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda gerçekleşen bir
etkinlikte gözaltına alınan 40 kişinin içinde baro üyesi avukatlar Fatih Karataş
ve Nazlıcan Sıcakyüz ile stajyer avukat Oğuz Kaan Ercan’ın da olduğu
belirtildi.
“AVUKATLARA GÖZDAĞI”
Baro’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi:
"İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda gerçekleştirilen
bir etkinlik sırasında, 40 kadar yurttaşın yanı sıra meslektaşlarımız Av. Fatih
Karataş, Av. Nazlıcan Sıcakyüz ve Stj. Av. Oğuz Kaan Ercan, herhangi bir hukuki
gerekçe sunulmaksızın gözaltına alınmışlardır.
Baromuzun üyesi meslektaşlarımızın anayasal hak olan ifade
ve toplanma özgürlüğü kapsamında kamusal bir etkinlikte bulunmaları nedeniyle
gözaltına alınmaları, yalnızca bireysel hak ihlali değil, aynı zamanda savunma
mesleğine giderek artan sistematik müdahalelerin bir parçasıdır. Avukatlar,
sadece müvekkillerinin değil, kamu yararının ve hukukun üstünlüğünün de
savunucusudur. Bu nedenle, avukatlara yönelik gözdağı niteliğindeki artan
uygulamalar, demokratik toplum düzenine açık bir müdahaledir.”
“DERHAL SERBEST BIRAKIN”
“İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi olarak bu
hukuksuzluğa karşı sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildirir; gözaltına
alınan meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ederiz."