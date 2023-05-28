2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da ne kadar oy aldı?

28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda İstanbul'da ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta İstanbul'da ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu İstanbul'da kaç oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:00
İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da ne kadar oy aldı?
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İstanbul'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.  

28 MAYIS İSTANBUL CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 99.8'i açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA İSTANBUL'DA NE KADAR OY ALDI?

İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.78 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA İSTANBUL'DA NE KADAR OY ALDI?

İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48.22 oy aldı.

14 MAYIS 2023 İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İSTANBUL'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yüzde 47.04 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yüzde 48.08 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN İSTANBUL'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, İstanbul'da yüzde 4.54 oranla oy aldı.


28 Mayıs 2023 2023 Seçim seçim sonuçları Erdoğan Kılıçdaroğlu İkinci tur

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