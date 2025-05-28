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İstanbul'da gece operasyonu: Ekrem İmamoğlu afişleri söküldü

İstanbul'da gece operasyonu: Ekrem İmamoğlu afişleri söküldü

28.05.2025 09:48:00
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Haber Merkezi
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İstanbul'da gece operasyonu: Ekrem İmamoğlu afişleri söküldü

İstanbul Levent’te, üzerinde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının bulunduğu İBB afişleri, "gece operasyonuyla" söküldü. O anlar sosyal medyaya da yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Mart tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 6 belediye başkanına ait afiş ve pankartların kamusal alanlarda kullanılmasını sınırlamıştı.

Bu karar doğrultusunda, belirtilen isimlere ait görseller kamu alanlarından kaldırıldı.

Gazeteci Altan Sancar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Levent’te Ekrem İmamoğlu'na ait olan afişlerin söküldüğünü görüntüledi.

YENİ KAPSAMLI YASAK KARARI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye ilettiği yeni bir talimatla Ekrem İmamoğlu’na ait fotoğraf, video, ses kaydı ve benzeri görsel-işitsel materyallerin kullanılmasını da yasakladı.

LEVENTTE AFİŞLER SÖKÜLDÜ

İmamoğlu yasakları ardı ardına gelmeye devam ederken sahada da bu yasakların yansımaları görülüyor.

Gazeteci Altan Sancar, sosyal medya hesabı üzerinden İmamoğlu afişlerinin Levent'te kaldırıldığı görüntüleri paylaştı.

Sancar paylaşımına şu notu düştü:

"İstanbul Levent’te üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının bulunduğu İBB afişleri sökülüyor."

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