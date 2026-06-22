İstanbul'da 'kapalılar imha edilsin' paylaşımına tutuklama

İstanbul’da Hatice Ö. isimli bir şahsın, metroda karşılaştığı başörtülü kadına yönelik kullandığı iddia edilen "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" sözlerinin ardından savcılık harekete geçmiş, bu kapsamda hakkında ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan soruşturma başlatılan Hatice Ö. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Hatice Ö. savcılık tarafından ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklanması istemişti.

Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Hatice Ö.’nün tutuklanmasına karar verildi.