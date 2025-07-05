İstanbul'da nefes kesilecek! AKOM'dan kritik sıcaklık uyarısı: 5-9 Temmuz tarihleri arasına dikkat!

İstanbul'u etkileyecek yeni sıcak hava dalgasına karşı
AKOM'dan uyarı geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi
Başkanlığı (AKOM), sıcaklıklara karşı yeni bir açıklama yayımladı.
Açıklamada megakentte 5-9 Temmuz tarihleri arasında sıcak
hava dalgasının etkileyeceği belirtildi.
TARİH VERİLDİ
AKOM'dan yapılan açıklamada, geçen hafta megakentte poyraz
rüzgarının etkili olduğu ve bu nedenle İstanbul'da sıcaklıkların mevsim
normallerinde olduğu belirtildi. Ancak 5 Temmuz'dan itibaren sıcaklıklar
artacak.
SICAKLIK GECE UYUTMAYACAK!
AKOM'un açıklamasında nem oranındaki yükseliş nedeniyle
özellikle gece saatlerinde uyku konforunun azalabileceğine işaret edildi.
AKOM açıklamasında, '5-9 Temmuz tarihleri arasına güneş
ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar,
hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan
kişilerin, doğrudan güneş altında kalmamaları gerekir' uyarısı yapıldı.