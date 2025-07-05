İstanbul'da nefes kesilecek! AKOM'dan kritik sıcaklık uyarısı: 5-9 Temmuz tarihleri arasına dikkat!

İstanbul'u etkileyecek yeni sıcak hava dalgasına karşı AKOM'dan uyarı geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), sıcaklıklara karşı yeni bir açıklama yayımladı.

Açıklamada megakentte 5-9 Temmuz tarihleri arasında sıcak hava dalgasının etkileyeceği belirtildi.

TARİH VERİLDİ

AKOM'dan yapılan açıklamada, geçen hafta megakentte poyraz rüzgarının etkili olduğu ve bu nedenle İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinde olduğu belirtildi. Ancak 5 Temmuz'dan itibaren sıcaklıklar artacak.

SICAKLIK GECE UYUTMAYACAK!

AKOM'un açıklamasında nem oranındaki yükseliş nedeniyle özellikle gece saatlerinde uyku konforunun azalabileceğine işaret edildi.

AKOM açıklamasında, '5-9 Temmuz tarihleri arasına güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin, doğrudan güneş altında kalmamaları gerekir' uyarısı yapıldı.