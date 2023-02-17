İstanbul depreme hazır mı? Cumhuriyet TV'ye anlattılar: 'Herkes ölür, akrabalarım müteahhit...'

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 16:07

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 16:34

Cumhuriyet TV'nin yurttaşlara yönelttiği "İstanbul depreme hazır mı?" sorusuna gelen yanıtlar, beklenen depreme ilişkin halkın umutsuzluğunu gözler önüne serdi.

"DEPREMDE 300-400 BİN KİŞİ ÖLECEK"

Olası bir depremde, İstanbul'da 300-400 bin kişinin ölebileceği tahmininde bulunan yurttaş, tüm sülalesinin müteahhit olduğunu ve bu nedenle durumu iyi bildiğini söyleyerek "Çoğu daire çürük. Herkes ölür, 300-400 bin ölü çıkar İstanbul'dan. Akrabalarım müteahhit, hepsi çakal. Çok büyük kar yapıyorlar ama hiçbiri dayanıklı bina yapmıyor" dedi.

İKTİDARA GÜVEN SIFIR

İstanbul depremi için bekledikleri önlemleri sorduğumuz bir yurttaş, "Herkes ne kadar hazırsa ben de o kadar hazırım. Yapılacak bir şey yok çünkü bunu yapacak hükümet yok ortada. Deprem bölgesinde ne yaptıklarını gördük" ifadelerini kullandı.

Depremde yakınlarını kaybeden yurttaşlar ise oldukça öfkeli. Tüm akrabalarının hayatını kaybettiğini belirten yurttaş, iktidarın depremzedelere vereceği 15 bin TL yardımı çok sert eleştirdi, "İmar affını yaparak insanları ölüme sürüklediler, boşu boşuna öldü o insanlar. Vereceği para onları geri getirecek mi?" şeklinde konuştu.

Müteahhitlerin tutuklanmasına ilişkin yorumda bulunan yurttaş da tutuklamaların yeterli olmayacağını, müteahhitlere izin verenlerin sorgulanması gerektiğini belirtti.

EKONOMİK SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ

Oturduğu binanın sağlam olmadığını ve bunun tespit edildiğini aktaran yurttaş, ekonomik sorunlar sebebiyle insanların sağlam olmayan evlerini yenileyemediğinin altını çizerek, "Binamızın yenilenmesi gerektiği söylendi ancak daire başına 1 milyon TL istiyorlar. Bunu herkes nasıl versin?" dedi.