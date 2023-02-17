Üniversiteler ne zaman uzaktan eğitime başlayacak? Depremzede üniversiteliler ne yapacak? Deprem bölgesindeki üniversiteler hangi okullar ile eşleştirildi? YÖK açıkladı...

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 14:39

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 14:39

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 2 deprem 10 ilde ağır yıkım yarattı. Depremler nedeniyle 10 ilde 20 binden fazla insan hayatını kaybetti en az 80 bin kişi de yaralandı. Depremlerin ardından YÖK'e bağlı kurumlarda eğitime ara verildi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı. İkinci duyuru Erdoğan'dan geldi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.

ÜNIVERSİTELER NE ZAMAN UZAKTAN EĞITIME BAŞLAYACAK?



YÖK Başkanı Özvar bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı. YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi.

DEPREMZEDE ÜNİVERSİTELİLER NE YAPACAK?



YÖK Başkanı Özvar, depremden etkilenen öğrencilere ilişkin, şunları kaydetti:

"Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi."