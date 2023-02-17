Adıyaman'da depremde yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 14:51
Adıyaman'da depremde yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı
Abone Ol google-news

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının depremde yıkılan binalara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özkan, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Depremde yıkılan ve yargı mensuplarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği binanın 2 yıl önce izinsiz şekilde tadilattan geçirildiği öğrenildi.


kahramanmaraş Kahramanmaraş depremi müteahhit

İlgili Haberler

Diyarbakır'da 2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti
Son Dakika... 17 yurttaş yaşamını yitirmişti: 1'i müteahhit 2 zanlı tutuklandı

Son Dakika... 17 yurttaş yaşamını yitirmişti: 1'i müteahhit 2 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş depremi sonrasında kaç müteahhit tutuklandı? Hangi binaların müteahhidi yakalandı?

Kahramanmaraş depremi sonrasında kaç müteahhit tutuklandı? Hangi binaların müteahhidi yakalandı?

En Çok Okunan Haberler