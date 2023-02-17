Adıyaman'da depremde yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 14:51

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 15:05

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının depremde yıkılan binalara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özkan, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Depremde yıkılan ve yargı mensuplarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği binanın 2 yıl önce izinsiz şekilde tadilattan geçirildiği öğrenildi.